Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 3 ottobre

Oggi, sabato 3 ottobre, andranno in scena gli ultimi match validi per il terzo turno del Roland Garros 2020, qualificanti per gli ottavi di finale. Dopo i cinque italiani in uno solo giorno e i successi di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e di Martina Trevisan, spetterà al n.1 d’Italia Matteo Berrettini portare a quattro il computo dei giocatori nel prossimo turno. L’azzurro darà il via al programma sul Philippe Chatrier (ore 11.00) affrontando la sorpresa Daniel Altmaier, con buone chance per andare avanti in questo torneo. E’ chiaro che Matteo dovrà esprimere un livello di tennis migliore di quello visto contro il sudafricano Lloyd Harris, specie nei primi due set, per evitare situazioni complicate.

Sempre sul Centrale seguiranno le sfide con protagoniste la vincitrice degli Australian Open 2020 Sofia Kenin, della padrona di casa Ferro e a chiosa del n.1 del mondo Novak Djokovic opposto a un altro elemento sorprendente del tabellone, ovvero il colombiano Daniel Elashi Galan Riveros (n.153 del ranking). Appare chiaro che Nole sia nettamente favorito, ma non potrà entrare in campo scarico o deconcentrato.

Tra gli altri match in programma, da tenere in considerazione il derby spagnolo sul Suzanne Lenglen tra Roberto Bautista Agut e il semifinalista degli US Open Pablo Carreno Busta, mentre sul Simonne Mathieu il russo Andrey Rublev se la vedrà contro il sudafricano Kevin Anderson. Sul versante femminile, promettono spettacolo gli incontri tra Sabalenka e Jabeur e tra Siegemund e Martic, partita quest’ultima che chiuderà il programma sul campo n.7.

IL PROGRAMMA E L’ORDINE DI GIOCO DEL ROLAND GARROS 2020 (3 OTTOBRE)

Il Roland Garros 2020 andrà in scena come al solito dalle ore 11:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà una selezione di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito il programma completo.

Court Philippe Chatrier – ore 11

[Q] D. Altmaier vs [7] M. Berrettini

I. Bara vs [4] S. Kenin

F. Ferro vs P.M. Tig

[1] Djokovic vs DE. Galan

Court Suzanne Lenglen – ore 11

[10] R. Bautista Agut vs [17] P. Carreno Busta

A. Bedene vs [5] S. Tsitsipas

[7] P. Kvitova vs L. Fernandez

D. Collins vs [11] G. Muguruza

Court Simonne Mathieu – ore 11

K. Anderson vs [13] A. Rublev

[WC] C. Burel vs S. Zhang

R. Carballes Baena vs [18] G. Dimitrov

P. Badosa vs J. Ostapenko

Court 14 – ore 11

Doppio

[8] A. Sabalenka vs [30] O. Jabeur

[20] C. Garin vs [15] K. Khachanov

Court 7 – ore 11

Doppio

M. Fucsovics vs T. Monteiro

[13] P. Martic vs L. Siegemund

Foto: LaPresse