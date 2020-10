LIVE Berrettini-Altmaier, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il romano punta il mirino sugli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Daniel Altmaier, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. Il tennista romano n.8 ATP cerca la qualificazione agli ottavi di finale contro il giovane tedesco classe 1998.

Berrettini è arrivato a questo punto dello Slam parigino dopo aver superato il canadese Pospisil al primo turno con un 3-0 in 1 ora e 50 (6-3 6-1 6-3) e il sudafricano George Harris Lloyd, n.90 ATP lo scorso giovedì in 4 set, 6-4 4-6 6-2 6-3 in 2 ore e 43 minuti di gioco. Sulla strada che porta agli ottavi di finale il numero 1 italiano, testa di serie n.7 del seeding a Parigi, si troverà davanti il tedesco Daniel Altmaier, n.186 ATP.

Dopo essere approdato al tabellone principale dalle qualificazioni, Altmaier è arrivato al terzo turno eliminando prima lo spagnolo Feliciano Lopez con un 7-6 (1) 6-4 6-4 in 2 ore e 40 e poi a sorpresa il connazionale Jan-Lennard Struff nel derby teutonico, 6-3 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Tra Berrettini e Altmaier non c’è nessun precedente diretto. Chi uscirà vittorioso dall’incontro affronterà agli ottavi di finale il vincitore del derby spagnolo tra Roberto Bautista-Agut e Pablo Carreno-Busta, rispettivamente n.10 e n.18 ATP e teste di serie n.10 e 17 del tabellone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Berrettini e Daniel Altmaier, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. La gara si giocherà sul centrale e inaugurerà la giornata di sabato 3 ottobre a partire dalle ore 11.00, buon divertimento!

