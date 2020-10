VIDEO Matteo Berrettini-Altmaier 0-3, highlights Roland Garros: l’azzurro esce al terzo turno, sconfitta inattesa

Matteo Berrettini è stato sconfitto a sorpresa del tedesco Daniel Altameier al terzo turno del Roland Garros 2020, terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis. Il romano partiva con tutti i favori del pronostico e aveva le carte in regola per puntare agli ottavi di finale sulla terra rossa di Parigi, ma è incappato in una giornata no ed è stato bloccato in appena tre set dall’avversario. Il numero 8 al mondo si è dovuto arrendere contro un qualificato (attuale numero 186 del ranking ATP), capace di imporsi in appena tre set per 6-2, 7-6(5), 6-4. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Berrettini-Altmaier, terzo turno del Roland Garros 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS BERRETTINI-ALTMAIER ROLAND GARROS 2020:

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse