Rolando Garros 2020: Matteo Berrettini delude e viene sconfitto in tre set dal tedesco Altmaier

Il peggior Matteo Berrettini del 2020 esce di scena nel terzo turno del Roland Garros 2020. Il romano è stato sconfitto in tre set dal qualificato tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-2 7-6 6-4 dopo due ore e diciotto minuti. Resta una prestazione davvero molto deludente per il numero otto del mondo, che ha commesso 42 errori non forzati, mettendo in campo solo 34 vincenti. Dall’altra parte Altamaier è stato solido e continua la sua fantastica cavalcata, arrivando alla seconda settimana dello Slam parigino senza aver perso ancora un set.

Berrettini inizia la partita contratto e molto macchinoso. Il romano sbaglia tantissimo fin dall’avvio e perde immediatamete il servizio, con Altmaier che si porta sul 3-0. Nel quinto game Matteo ha la palla del controbreak, ma questa viene annullata in maniera davvero fortunosa dal tedesco, che prende la riga sulla steccata di dritto e poi chiude con un vincente. E’ un segnale di come la partita non sia proprio dalla parte di Berrettini, che cede un’altra volta la battuta e perde il set per 6-2.

Berrettini ha comunque una bella reazione in apertura di secondo set e trova il break immediato. L’azzurro sembra essere nettamente più fluido negli scambi da fondo e si muove anche meglio. Matteo annulla anche una palla break nel settimo game e si presenta a servire per il set sul 5-4. Purtroppo il numero otto del mondo ha un passaggio a vuoto fatale, incaponendosi con la smorzata e poi sbagliando di dritto. Altmaier ringrazia e agguanta la parità, portando il set al tie-break, che viene vinto dal tedesco per 7-4.

Il match per Berrettini diventa una scalata quasi insormontabile. Nel quarto game Altmaier salva con il servizio due palle break che avrebbero potuto rimettere in partita l’azzurro. Nel gioco successivo Matteo perde addirittura a zero il servizio, con Altmaier che ha il pieno controllo dell’incontro. Il tedesco non concede davvero nulla, mentre il numero otto del mondo, quasi rassegnato al suo destino, continua a sbagliare tanto e permette ad Altamaier di chiudere 6-4 e volare agli ottavi di finale.

Foto: LaPresse