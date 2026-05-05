Brusco passo indietro per il Setterosa: azzurre travolte dall’Olanda in World Cup

Nella quinta giornata della Division I di World Cup l’Italia, già qualificata per la Final Eight che si disputerà a fine luglio a Sydney, disputa la sua peggior prestazione in quel di Rotterdam. L’Olanda travolge le azzurre con un roboante 12-2 nella rivincita del match vinto domenica dalla formazione tricolore.

Le azzurre subiscono il veemente avvio delle arancioni che hanno voglia di riscattare la sconfitta incassata nella partita disputata domenica. Il sette in calottina bianca passa subito in vantaggio con Joustra e chiude sul 3-0 un parziale di apertura nel quale la compagine italiana colleziona un disastroso 0/8 al tiro.

La continua fatica nella ricerca di una finalizzazione adeguata del gioco prodotto si materializza nell’unico gol trovato da Cocchiere a due minuti dall’intervallo lungo per il provvisorio 4-1. La squadra sembra, soprattutto in attacco, la controfigura di quella ammirata nelle ultime esibizioni.

Il copione non cambia nella ripresa con il sette in calottina scura che tenta di sviluppare gioco e di non uscire dalla partita, ma quando deve concretizzare quanto prodotto s’infrange su un muro invalicabile. Le olandesi, al contrario, non forzano e quando hanno la possibilità di dilatare il punteggio colpiscono con le loro bocche da fuoco e continuano a dilatare il margine di distacco tra le due squadre.