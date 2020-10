VIDEO Berrettini-Harris 3-1, highlights e sintesi Roland Garros: il romano conquista l’accesso al terzo turno

Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso al terzo turno del Roland Garros 2020. Il romano non ha brillato, ma ha sconfitto in quattro set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-3. Un passaggio a vuoto nel secondo set per l’azzurro, apparso troppo nervoso anche per qualche difficoltà di visibilità con le luci del campo. Alla fine è comunque arrivata una vittoria importante, che lo proietta alla sfida con il tedesco Daniel Altmaier. Qui di seguito gli Highlights di Berrettini-Harris.

Foto: LaPresse