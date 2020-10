Prossimo avversario di Matteo Berrettini al Roland Garros: data e programma terzo turno, chi è il rivale

Sarà il tedesco Daniel Altmaier il prossimo avversario di Matteo Berrettini nel terzo turno del Roland Garros 2020. Il tennista romano ha superato il sudafricano Lloyd Harris in quattro set con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-3, raggiungendo per la seconda volta in carriera (precedente nel 2018) il terzo turno nello Slam parigino.

Come detto adesso ci sarà la sfida con Daniel Altmaier, giocatore proveniente dalle qualificazioni. L’attuale numero 186 della classifica mondiale ha sconfitto quest’oggi a sorpresa il connazionale Jan-Lennard Struff in tre set per 6-3 7-6 6-3 dopo poco più di due ore e mezza di gioco.

Per il tedesco è il miglior risultato della carriera in uno Slam e dopo la ripresa ha raggiunto le semifinali nel Challenger di Cordenons e di Aix en Provence, venendo sconfitto rispettivamente dallo spagnolo Carlos Alcaraz e dal tedesco Oscar Rotte (causa ritiro).

Il match tra Matteo Berrettini e Danie Altmaier è in programma per sabato 3 ottobre. L’orario è ancora da definire e verrà deciso nella giornata di domani. Qui di seguito il programma e il modo di seguire il match in televisione ed in streaming.

PROGRAMMA ORARI TV BERRETTINI-ALTMAIER

3 OTTOBRE

Orario ancora da definire Matteo Berrettini-Daniel Altmaier

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

