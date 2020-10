DIRETTA MotoGP, GP Francia 2020 LIVE: Petrucci e Dovizioso in lotta per la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-15 Petrucci al comando, seguono Dovizioso, Miller, Rins, Pol Espargarò, Crutchlow, Alex Marquez, Oliveira, Nakagami, Zarco e Quartararo.

-16 Quartararo torna 11° perché viene superato dal connazionale Zarco.

-16 Attenzione, Dovizioso in difficoltà. Petrucci prova ad allungare: mezzo secondo di vantaggio. Continua a piovigginare a Le Mans.

-17 La sensazione è che Dovizioso stia cercando in ogni modo di non ‘distruggere’ le gomme.

-17 Caduta di Smith, Quartararo così guadagna una posizione ed è decimo.

-18 Si fa dura per Dovizioso, con gomme soft da bagnato sembra iniziare a fare fatica nei confronti degli avversari. Rins ha quasi ripreso i tre di testa, sta volando. Ora Quartararo sembra aver trovato un passo discreto.

-18 Non stanno brillando i giovani italiani: 13° Bagnaia, 17° Morbidelli. In queste gare serve anche tanta esperienza…

-19 Le tre Ducati sono insieme, ma Rins ora sta girando 4 decimi più veloce. Lo spagnolo si porta a 1″6 da Miller. Occhio alla Suzuki…

-19 Ci aspettavamo tante cadute, finora è finito a terra il solo Valentino Rossi.

-20 Dovizioso ha montato due gomme soft da bagnato, Petrucci e Miller hanno una media all’anteriore. Doppia media per Rins.

-21 Petrucci al comando con 4 decimi su Dovizioso e 9 su Miller. A 3″5 Rins.

-21 Anche Nakagami passa Quartararo, il francese è 11°.

-21 In questo momento sta piovendo meno. Ma difficilmente si potranno montare le gomme slick prima della fine.

-22 CRISI NERA PER QUARTARARO! Sembra proprio non riuscire a guidare con l’asfalto bagnato! Anche Alex Marquez e Oliveira lo hanno sverniciato! Il francese è già decimo! Ma Vinales (18°) e Mir (20°) non ne stanno approfittando. Dovizioso invece è secondo alle spalle di Petrucci.

-23 Rins passa Espargarò ed è quarto. Deve recuperare 2″7 dal terzetto delle Ducati.

-23 Altra posizione persa da Quartararo, passato anche da Crutchlow. Ora è settimo.

-24 RIIIIINSSS! Attacca e supera Quartararo, il francese è già sesto! Continua a perdere posizioni. Il grande rivale del Mondiale, Mir, è ancora più in crisi: 19°!

-24 Se ne stanno andando via le tre Ducati di Petrucci, Dovizioso e Miller!

-24 Quartararo non sembra a suo agio sul bagnato e viene passato anche da Pol Espargarò. Ora il francese deve guardarsi anche da Rins.

-25 SCATENATO DOVIZIOSO! Passa Miller ed è secondo alle spalle di Petrucci!

-25 Petrucci al comando davanti a Miller, Dovizioso, Quartararo e Pol Espargarò. 15° Mir, addirittura 20° Vinales. Si ritira Valentino Rossi, per lui terzo ‘zero’ consecutivo.

-25 Petrucciiiiiiiiiiiiiiii!!! Passa Miller ed è al comando!

-26 Petrucci passa sia Dovizioso sia Quartararo ed è secondo! Dovizioso passa Quartararo ed è terzo. TRE DUCATI DAVANTI!

-26 Miller al comando davanti a Quartararo, Dovizioso e Petrucci.

-26 giri all’arrivo. SUBITO FUORI VALENTINO ROSSI! E’ scivolato alla prima curva, che sfortuna. Pazzesco.

13.11 SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Francia sotto la pioggia!

13.10 I piloti si schierano sulla griglia di partenza….

13.07 Giro di ricognizione. Attenzione perché le prime tornate saranno insidiosissime: aspettiamoci diverse cadute…

13.06 Anche Danilo Petrucci è un ottimo pilota da bagnato.

13.04 Aperta la pit-lane, i piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza.

13.04 Saranno 26 i giri da percorrere.

13.03 Ora sta diluviando! Sarà una grande occasione per specialisti del bagnato come Miller, Dovizioso e Valentino Rossi!

13.01 Continua a piovere, dunque i piloti saranno obbligati a montare gomme da bagnato. Momenti molto concitati ai box.

12.59 Sarà una gara lotteria, perché il meteo è molto variabile. Dunque è probabile che, durante la gara, i piloti saranno costretti a montare le gomme da asciutto. Bisognerà essere bravi a capire il momento giusto per farlo!

12.57 COLPO DI SCENA PAZZESCO! Un fitto acquazzone si abbatte su Le Mans! Viene rimandata la partenza, i piloti dovranno montare gomme da bagnato. Cambia davvero tutto…Ora la nuova procedura di partenza inizierà alle 13.05!

12.55 L’obiettivo di Andrea Dovizioso è il podio: dovrà gestire bene le gomme in vista del finale. Rimonta molto difficile per Valentino Rossi e Franco Morbidelli: entrambi scattano dalla quarta fila.

12.54 La griglia di partenza:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’31.315

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1’31.537 0.222 / 0.222

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 312.6 1’31.674 0.359 / 0.137

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 317.5 1’31.686 0.371 / 0.012

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’31.719 0.404 / 0.033

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.5 1’31.722 0.407 / 0.003

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 319.6 1’31.752 0.437 / 0.030

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.5 1’31.795 0.480 / 0.043

9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 313.5 1’31.832 0.517 / 0.037

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1’31.889 0.574 / 0.057

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’31.891 0.576 / 0.002

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.5 1’32.009 0.694 / 0.118

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.7 1’32.179 0.227 / 0.125

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.7 1’32.187 0.235 / 0.008

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.5 1’32.539 0.587 / 0.352

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1’32.757 0.805 / 0.218

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.7 1’32.766 0.814 / 0.009

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.5 1’32.774 0.822 / 0.008

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.6 1’32.833 0.881 / 0.059

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.6 1’32.859 0.907 / 0.026

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 307.7 1’32.861 0.909 / 0.002

22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 314.5 1’33.610 1.658 / 0.749

12.53 Cielo nuvoloso a Le Mans, ma non dovrebbe piovere.

12.50 Fabio Quartararo, dunque, oggi può dare una spallata importante al Campionato. Per tutto il fine settimana ha mostrato un passo notevole, peraltro le altre Yamaha, che potrebbero metterlo in difficoltà, partono indietro sullo schieramento. Se partisse bene, il francese potrebbe andare subito in fuga ed ammazzare la gara. Ricordiamo che Mir scatterà dalla 14ma posizione, dunque il vantaggio in classifica generale potrebbe lievitare…

12.48 La classifica del Mondiale prima della partenza:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 108

2 Joan MIR Suzuki SPA 100

3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 90

4 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 84

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 77

6 Jack MILLER Ducati AUS 75

7 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 72

8 Alex RINS Suzuki SPA 60

9 Miguel OLIVEIRA KTM POR 59

10 Brad BINDER KTM RSA 58

11 Valentino ROSSI Yamaha ITA 58

12.46 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno primeggiato sei differenti Case. Comanda la Honda, con 20 vittorie, braccata però dalla Yamaha a 18. La MV Agusta ha raccolto 7 successi. Sono invece 6 quelli della Suzuki, 4 quelli della Gilera e 1 quello della Sanvenero, che ottenne proprio in Francia l’unica affermazione della sua storia. L’evento si verificò nel 1982, quando tutti i piloti di punta boicottarono l’evento per la pericolosità del tracciato di Nogaro.

La Honda detiene il record di vittorie consecutive, essendosi imposta per 7 anni filati, dal 1994 al 2000.

12.43 Dunque sono tredici i centauri impostisi in più di un’occasione. Quanti, però, sono stati in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’hanno fatta solo in tre, ovvero Giacomo Agostini (3 su MV Agusta, 1 su Yamaha), Eddie Lawson (2 con Yamaha, 1 con Honda) e Valentino Rossi (1 per Honda e 2 per Yamaha).

12.40 GP FRANCIA – VITTORIE TOP CLASS

5 – LORENZO Jorge [ESP] (2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

4 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1969, 1970, 1972, 1975)

4 – DOOHAN Michael [AUS] (1994, 1995, 1996, 1997)

3 – SHEENE Barry [GBR] (1976, 1977, 1979)

3 – SPENCER Freddie [USA] (1983, 1984, 1985)

3 – LAWSON Eddie [USA] (1986, 1988, 1989)

3 – CRIVILLE Alex [ESP] (1998, 1999, 2000)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2008)

3 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2018, 2019)

2 – DUKE Geoff [GBR] (1953, 1955)

2 – SURTEES John [GBR] (1959, 1960)

2 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1980)

2 – GIBERNAU Sete [ESP] (2003, 2004)

12.38 A livello di curiosità, va rimarcato come Giacomo Agostini sia l’unico centauro ad aver primeggiato nel Gran Premio di Francia in tre differenti circuiti. Il lombardo si è imposto a Le Mans (1969, 1970), Clermont-Ferrand (1972) e Paul Ricard (1975).

12.35 Ovviamente, non mancano i successi italiani in questo Gran Premio. Se contano complessivamente 11. Giacomo Agostini ha ottenuto 4 vittorie (1969, 1970, 1972, 1975). Abbiamo già detto dei 3 trionfi di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008). A essi si aggiungono 1 vittoria firmata da Alfredo Milani (1951), Marco Lucchinelli (1981), Max Biaggi (2001) e Marco Melandri (2006).

12.32 In tema di “vittorie consecutive” invece nessuno può rivaleggiare con Michael Doohan, unico uomo a essersi imposto per 4 volte di fila. L’australiano è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 1994, 1995, 1996 e 1997.

12.30 Sono invece tre centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Francia. Si tratta di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008), Marc Marquez (2014, 2018, 2019) e Maverick Viñales (2017).

12.27 Il pilota più vincente in assoluto in questo contesto è Jorge Lorenzo, l’unico a essersi issato a quota 5 affermazioni. Il trentatreenne maiorchino ha infatti primeggiato nel 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

12.23 La classe regina non ha sempre corso nel Gran Premio di Francia. Infatti ha mancato l’appuntamento tra il 1962 e il 1967. Dunque, quella di domenica sarà la 57ma edizione del GP per quanto riguarda la 500cc o la MotoGP.

12.20 Il primo GP di Francia andò in scena a Le Mans, addirittura nel 1920, venendo inserito per la prima volta nel calendario del Motomondiale nel 1951. Da allora, il Gran Premio è quasi sempre stato parte integrante del programma iridato, eccezion fatta per le stagioni 1952, 1956, 1957, 1958, 1968, 1971 e 1993. La gara ha però spesso e volentieri cambiato teatro, essendosi disputata in una moltitudine di circuiti differenti. Nel XX secolo infatti la location non è mai veramente stata fissa, poiché nel corso dei decenni si sono avvicendante le piste di Albi, Rouen, Reims, Clermont-Ferrand, Le Mans, Paul Ricard, Nogaro e persino Magny-Cours. La situazione è cambiata con l’avvento del III millennio, poiché dal 2000 Le Mans è diventata palcoscenico esclusivo dell’appuntamento.

12.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara di MotoGP del GP di Francia 2020 a Le Mans.

La griglia di partenza – La presentazione della gara – La cronaca del warm-up

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Finalmente è giunto il momento della gara su uno dei tracciati più iconici dell’intero universo legato ai motori e si preannuncia grande spettacolo anche nel corso di questo pomeriggio. I semafori si spegneranno alle ore 13.00, ovvero un’ora prima rispetto alle abitudini: a pranzo con i centauri, pronti a darsi battaglia per le posizioni che contano e a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati.

Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position ed è il grande favorito per la vittoria. Il leader del Mondiale è dotato di uno strepitoso passo in sella alla sua Yamaha e vuole trionfare in casa per allungare ulteriormente in classifica generale, visto che il suo rivale diretto, lo spagnolo Joan Mir, dovrà cercare una difficile rimonta dalla 14ma piazzola. La prima fila è completata dalle inattese Ducati di Jack Miller e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso è sesto con l’altra Ducati ufficiale e deve assolutamente puntare al podio per continuare a rimanere in corsa per il titolo iridato, subito alle sue spalle ci proverà anche Francesco Bagnaia. Rimonta decisamente più ardua per le altre Yamaha di Valentino Rossi (decimo) e Franco Morbidelli (undicesimo), più agevole per Maverick Vinales (quinto).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

