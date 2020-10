VIDEO Valentino Rossi, la caduta nel GP di Francia. La pioggia tradisce il Dottore

Domenica da dimenticare in quel di Le Mans per Valentino Rossi, autore di una caduta al primo giro sotto la pioggia nel Gran Premio di Francia 2020, nona tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del terzo zero consecutivo a referto per il Dottore, dopo i ritiri nel GP Emilia-Romagna e nel GP Catalogna (in cui stava lottando per la vittoria con Quartararo). Con questo nuovo passo falso, il nove volte campione del mondo esce definitivamente dalla lotta per il titolo iridato. Di seguito il VIDEO della caduta di Valentino Rossi sul bagnato al primo giro del GP di Francia 2020 di MotoGP:

VIDEO CADUTA VALENTINO ROSSI GP FRANCIA 2020:





Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse