MotoGP, GP Francia 2020: piove a Le Mans e partenza della gara ritardata. Avviata una nuova procedura

A pochissimo prima della partenza del GP di Francia, round del Mondiale 2020 di MotoGP, arriva la pioggia a Le Mans a scompaginare il quadro della situazione. La Race Direction si è vista costretta a esibire la bandiera rossa e a sospendere il tutto. Una perturbazione costante in terra transalpina, che ha portato a quel che sarà una corsa bagnata. Pertanto, la partenza è stata posticipata per consentire ai meccanici di sostituire gli pneumatici e mettere a punto le moto per condizioni di questo genere.

Tutti partiranno con mescole da bagnato (le soft), anche se probabilmente potrebbe anche accadere che il tracciato possa asciugarsi. In questa eventualità i piloti saranno costretti a rientrare ai box e a cambiare le gomme. La corsa francese sarà di 26 giri.

Foto: Valerio Origo