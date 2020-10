MotoGP, GP Francia 2020: risultati e classifica warm-up. Comanda Franco Morbidelli, fuori dai 10 Valentino Rossi

Il Motomondiale 2020 ha appena visto andare in scena il warm up della MotoGP del GP di Francia: si corre a Le Mans dove nel tra poche ore scatteranno le gare, la nona del calendario iridato della classe regina e la decima per quanto riguarda i programmi di Moto2 e Moto3.

CLASSIFICA WARM UP MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’32.869

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’33.129 0.260 / 0.260

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 317.5 1’33.195 0.326 / 0.066

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 315.5 1’33.299 0.430 / 0.104

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.5 1’33.342 0.473 / 0.043

6 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.5 1’33.409 0.540 / 0.067

7 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 317.5 1’33.432 0.563 / 0.023

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’33.437 0.568 / 0.005

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 313.5 1’33.574 0.705 / 0.137

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.6 1’33.587 0.718 / 0.013

11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 316.5 1’33.833 0.964 / 0.246

12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.6 1’33.839 0.970 / 0.006

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 311.6 1’33.894 1.025 / 0.055

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1’33.908 1.039 / 0.014

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.6 1’33.922 1.053 / 0.014

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.5 1’34.145 1.276 / 0.223

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.6 1’34.252 1.383 / 0.107

18 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 313.5 1’34.507 1.638 / 0.255

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 316.5 1’34.523 1.654 / 0.016

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.5 1’34.594 1.725 / 0.071

21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.6 1’34.708 1.839 / 0.114

22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 309.6 1’34.780 1.911 / 0.072

Foto: LaPresse