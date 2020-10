MotoGP, Valentino Rossi: “Ho perso il posteriore. Sono un po’ sfortunato in questo periodo”

Valentino Rossi è caduto durante il primo giro del GP di Francia 2020, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Le Mans. Il Dottore era scattato discretamente dalla griglia di partenza, ma poi è scivolato alla prima chicane, dicendo così addio ai suoi sogni di gloria sul bagnato. Il nove volte Campione del Mondo è incappato nella terza caduta consecutiva e sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua gloriosa carriera.

Il centauro della Yamaha ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali ufficiali della scuderia di Iwata: “Peccato, perché una caduta come questa, nelle prime curve, succede facilmente in condizioni di mezzo e mezzo. Non capisci ancora il tuo potenziale, se sei veloce con la moto, come ti senti con la moto – niente. Ma sono partito bene, ed ero già in una buona posizione. Sono entrato nella seconda curva molto lentamente, come tutti gli altri, ce la stavamo prendendo tutti comoda, perché le condizioni erano molto difficili. Faceva molto freddo con la pioggia. Purtroppo ho perso il posteriore. Peccato, sono anche un po’ sfortunato in questo periodo, perché non abbiamo preso punti in queste ultime tre gare, mentre la mia velocità e il mio potenziale non erano così male. Quindi, dobbiamo riprovare la prossima settimana ad Aragón, e poi vedremo”.

Foto: Lapresse