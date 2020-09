LIVE Sinner-Dimitrov, Internazionali d’Italia DIRETTA: l’azzurro sogna i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020. Ecco il primo confronto tra due giocatori agli antipodi agli Internazionali d’Italia: chi vince il confronto ottiene i quarti di finale. Al prossimo turno, il vincente di questa sfida, sfiderebbe uno tra Ugo Humbert e Denis Shapovalov: il canadese ha negato la possibilità di un nuovo derby azzurro.

Jannik Sinner è giunto sin qui grazie alle convincenti vittorie su Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas. Per l’altoatesino si tratta del miglior piazzamento in un torneo di questa caratura: ma l’azzurro non vuole fermarsi qui, nemmeno contro il bulgaro dal rovescio a uno mano. Il classe 2001 ha ottenuto la rivincita contro il greco dopo la sconfitta al secondo turno dell’anno scorso: una prova di forza mentale importante considerando la rimonta subito nel secondo set.

Anche Grigor Dimitrov è stato tra i giocatori che ha impressionato di più sin qui: si tratta del secondo match contro un italiano dopo la vittoria su Gianluca Mager al primo turno. Sin qui il bulgaro ha perso appena 7 giochi in due partite: la testa di serie #15 ha avuto la meglio su Yoshihito Nishioka nel secondo turno. L’ex fidanzato di Maria Sharapova proverà a raggiungere le semifinale come nel 2014, quando fu estromesso dall’iberico Rafael Nadal.

La sfida tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, è in programma come primo match alle 11.00 alla Grand Stand Arena agli Internazionali d’Italia a Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alfredo Falcone/ LaPresse