VIDEO Jannik Sinner ammette: “La parte fisica è quella dove devo migliorare di più. Tanti sono ancora più forti di me, devo accettarlo”

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, venerdì 18 settembre, sono stati disputati gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno tutti gli incontri dei quarti di finale. Jannik Sinner è stato superato dal bulgaro Grigor Dimitrov per 4-6 6-4 6-4.

Così Sinner a fine partita: “E’ una sconfitta dura che mi servirà per crescere. Devo continuare a lavorare sodo, devo migliorare molto soprattutto fisicamente: il gioco è a un livello abbastanza alto, ma fisicamente sono indietro, ci sono tanti giocatori molto più forti di me da questo punto di vista. Ci lavorerò con il mio team, ma servirà un po’ di tempo. Io non mi metto fretta“.

VIDEOINTERVISTA JANNIK SINNER





Foto: LaPresse