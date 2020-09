Internazionali d’Italia 2020, Jannik Sinner affronta Grigor Dimitrov: i precedenti e gli scenari tattici

Proseguirà la favola di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2020? Lo sapremo solamente domani, quando l’altoatesino affronterà Grigor Dimitrov agli ottavi di finale del Masters 1000 romano. L’azzurrino, primo classe 2001 ad aver raggiunto questa fase della competizione di un torneo di questa categoria, dopo aver eliminato il numero 6 del mondo Stefanos Tsitsipas, non vuole porsi limiti e sogna in grande, e con lui tutta l’Italia del tennis.

Che sfida sarà quella di domani tra Sinner e Dimitrov? Cominciamo col dire che sarà un inedito, dal momento che tra i due giocatori non sussiste alcun precedente. Un fattore che rende ancora più imprevedibili l’andamento e l’esito del match. Il bulgaro, numero 22 del ranking ATP, ha superato fin qui Gianluca Mager e Yoshihito Nishioka: due impegni certamente non insormontabili, ma comunque portati a casa con serenità da un Dimitrov che non ha concesso alcun set ai suoi avversari (7-5 6-1 all’azzurro e 6-1 6-0 al giapponese). Sinner, invece, ha eliminato Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas: se contro il francese non c’è stata storia, complice il nervosismo del suo oppositore, il confronto del greco ha mostrato tutta la maturità del ragazzo di San Candido, capace di dominare ma anche di superare momenti psicologicamente difficili.

Loading...

Loading...

Dal punto di vista tecnico, si tratta di due giocatori con caratteristiche piuttosto simili: entrambi si affidano a un gioco diretto, secco, senza troppi fronzoli, capace di offendere l’avversario con efficacia ed entrambi fanno dunque del servizio e del dritto due punti di forza. Uno stile che potremmo definire alla Federer e che si adatta meglio a superfici veloci come il cemento. Lo scenario di domani, invece, sarà la terra rossa del Foro Italico e questo è un elemento che rende ancora più affascinante questo confronto quasi generazionale (dieci gli anni di differenza tra i due). L’esperienza è sicuramente dalla parte del bulgaro, che difatti parte leggermente favorito anche nelle quote dei bookmakers. Sinner, però, giocherà sulle ali dell’entusiasmo ed è pronto a regalarci un’altra pagina di grande tennis azzurro.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse