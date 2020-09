Internazionali d’Italia Roma 2020, Jannik Sinner: “Sconfitta dura, mi servirà per crescere. Dimitrov mi ha fatto muovere tanto”

Queste le parole del giovane altoatesino in conferenza stampa, anche sul lato del proprio fisico: “ E’ una sconfitta dura che mi servirà per crescere. Devo continuare a lavorare sodo, devo migliorare molto soprattutto fisicamente: il gioco è a un livello abbastanza alto, ma fisicamente sono indietro, ci sono tanti giocatori molto più forti di me da questo punto di vista. Ci lavorerò con il mio team, ma servirà un po’ di tempo. Io non mi metto fretta“.

Mastica amaro, Jannik Sinner, dopo la sconfitta al Foro Italico di Roma negli ottavi degli Internazionali d’Italia contro il bulgaro Grigor Dimitrov . Quasi due ore e mezza, un primo set vinto e una rimonta non concretizzata di pochissimo nel terzo, per l’uscita di scena appena prima di poter entrare nei quarti del Masters 1000 italiano.

Ancora sul match: “Sapevo che sarebbe stata difficile, in campo stavamo entrambi bene, poi ci sono stati alti e bassi e su alcuni punti sono stati anche sfortunato. Di sicuro perdere così fa male e non era questo il finale che volevo per questo torneo. Dimitrov mi ha fatto muovere tanto e a un certo punto sono anche andato un po’ giù di condizione, ma va detto pure che di fronte avevo uno dei giocatori fisicamente più forti di questo sport che oggi ha giocato un buon tennis. Io un tennis normale, non da Dio ma nemmeno male: non si può giocare sempre al massimo“.

Foto: LaPresse