Internazionali d’Italia oggi, i quattro italiani agli ottavi: orari partite, tv, streaming, ordine di gioco

Giornata importantissima per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia 2020. Quest’oggi al Foro Italico sono quattro gli azzurri che scenderanno in campo, eguagliando il record dell’edizione del 1979. Ad aprire il programma sul campo Centrale ci sarà il derby tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia. Il romano è favorito per accedere ai quarti di finale, ma attenzione al marchigiano che vuole continuare a sognare.

Un sogno al Foro Italico che vorrebbe proseguire i due giovani terribili del nostro tennis, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il primo gioca anche lui alle 11.00 ed affronta il bulgaro Grigor Dimitrov in un match sicuramente molto affascinante; mentre il secondo non sarà in campo prima delle 17.00 contro il tedesco Dominik Koepfer, per cercare il tris di successi dopo Wawrinka e Nishikori.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio degli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2020. Le partita saranno trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, OTTAVI DI FINALE ITALIANI: ORDINE DI GIOCO

CENTRALE

Sessione diurna (dalle 11:00)

Matteo Berrettini (ITA) (4)-Stefano Travaglia (ITA) (WC)

PIETRANGELI

Lorenzo Musetti (ITA) (Q)-Dominik Koepfer (GER) (Q) – Non prima delle 17:00

GRANDSTAND (dalle 11.00)

Grigor Dimitrov (BUL) (15)-Jannik Sinner (ITA) (WC)

CAMPO 4 (dalle 12:00)

Terzo match John Peers (AUS)/Michael Venus (NZL)-Lorenzo Sonego (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) (WC)

INTERNAZIONALI D’ITALIA, COME VEDERE GLI OTTAVI IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv,

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

