VIDEO Internazionali d’Italia 2020: Jannik Sinner subisce la rimonta di Dimitrov e perde negli ottavi di finale

Finisce agli ottavi di finale il percorso di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Sul Grandstand del Foro Italico di Roma, l’altoatesino deve arrendersi dopo due ore e 24 minuti al numero 15 del seeding, il bulgaro Grigor Dimitrov, già giustiziere di Gianluca Mager al debutto e vittorioso in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Per lui ora c’è la sfida a uno tra il canadese Denis Shapovalov e il francese Ugo Humbert; per il diciannovenne di San Candido, invece, il prossimo grande obiettivo si chiama Roland Garros, che giocherà per la prima volta in carriera dato che lo scorso anno la sua classifica era troppo bassa per poter partecipare anche alle qualificazioni. Di seguito gli highlights del match:

Foto: LaPresse