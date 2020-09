LIVE Sinner-Dimitrov 6-4 4-6 4-6, Internazionali d’Italia DIRETTA: “Sconfitta che mi servirà per crescere”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.38 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

13.36 Jannik Sinner esce agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020! L’azzurro non riesce a ripetere l’impresa avvenuta contro Stefanos Tsitsipas di battere l’ex top10 bulgaro che rimonta e vince 4-6 6-4 6-4 e ottiene i quarti di finale contro uno tra Ugo Humbert e Denis Shapovalov. Finale amaro per l’italiano che sbaglia lo smash in un punto già concluso dopo aver annullato quattro match point: qualche rimpianto c’è per non aver chiuso nel secondo set il match e soprattutto di avere peccato di esperienza nei momenti fondamentali, in particolare al servizio. Escono due italiani dunque: Matteo Berrettini sul Centrale infatti ha battuto con due tie-break Stefano Travaglia e giocherà contro Casper Ruud oppure Marin Cilic ai quarti di finale. Oggi pomeriggio invece in campo un altro under20: Lorenzo Musetti per la gloria italiana!

FINE TERZO SET

4-6 CHE FINALE AMARO PER SINNER! SMASH IN RETE PER L’AZZURRO!!!! Game set and match point Grigor Dimitrov a Roma per 4-6 6-4 6-4.

40-AD QUINTO MATCH POINT! Sinner non regge il back sul rovescio.

40-40 Che scambio ma grande difesa di Dimitrov: Sinner ha sbagliato l’attacco finale.

AD-40 CHE SECONDA DI SINNER! Chance importante ora.

40-40 ALTRO BRIVIDO SUL PASSANTE DI DIMITROV! Sinner avanza con coraggio con il rovescio attaccando la rete.

40-AD ALTRO MATCH POINT! Sinner continua a tremare sul back del bulgaro e cade nell’errore con il diritto.

40-40 LARGO DI POCO IL BACK DI DIMITROV! Si salva Sinner: parità.

40-AD ALTRA CHANCE PER DIMITROV! Rovescio di poco largo dopo le difese del bulgaro: serve una prima di servizio!

40-40 SPINGE SINNER! CHE CORAGGIO! Ancora un back del bulgaro ma questa volta l’azzurro non trema.

30-40 Lungo il diritto del bulgaro nello scambio condotto dall’italiano.

15-40 DUE MATCH POINT DIMITROV! Stecca di diritto sulla risposta profonda di Dimitrov.

15-30 Sinner continua a soffrire il back velenoso di Dimitrov: il primo diritto va sulla riga poi il secondo in corridoio.

15-15 Doppio fallo dell’azzurro…

15-0 Bravissimo Sinner a tenere il ritmo sostenuto dello scambio e piazza il diritto vincente diagonale.

4-5 FULMINE A CIEL SERENO! BREAK SINNER! Sul punto di chiudere, Dimitrov sbaglia alcuni colpi come a inizio partita e si fa strappare il servizio.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! DIRITTO VINCENTE!

15-30 Lento in uscita dal servizio: diritto lungo di Dimitrov.

15-15 L’azzurro spinge sulla seconda: rovescio sul nastro.

0-15 SI CARICA SINNER! L’italiano prova a salire in cattedra con il diritto conducendo lo scambio.

3-5 Gran smorzata di Sinner: l’azzurro allunga il match.

40-15 Lungo il diritto in risposta del bulgaro.

30-15 Doppio fallo dell’azzurro.

30-0 Dimitrov sbaglia con il diritto a campo aperto.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

2-5 Dimitrov è reattivo sul nastro di Sinner e chiude con lo smash.

40-30 Rovescio lungo e in corridoio da parte di Dimitrov.

40-15 Molto nervoso Sinner indispettito dai suoi errori: atteggiamento diverso dell’azzurro rispetto al solito.

30-15 Il bulgaro danza in campo: diritto incrociato e smash vincente.

15-15 Diritto incrociato vincente dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Dimitrov.

2-4 Sinner mantiene il servizio questa volta ma dei problemi fisici evidenti.

40-15 Rovescio in rete da fuori dal campo per il talento azzurro.

30-0 Diritto scarico in rete in risposta del bulgaro.

15-0 Buona prima di Sinner.

1-4 Break confermato nel terzo e decisivo set.

40-30 In rete il diritto del bulgaro.

40-15 Si trascina in campo l’azzurro.

30-15 Troppo timoroso di attaccare SInner quest’oggi.

15-15 Errore di rovescio in spinta di Sinner.

0-15 Buona risposta di diritto dell’azzurro.

1-3 BREAK DIMITROV! Sinner perde il servizio a zero. Il bulgaro adesso può scappare.

0-40 TRE PALLE BREAK PER DIMITROV! Ora è complicata…

0-30 Dimitrov approfitta del momento di difficoltà dell’azzurro.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

1-2 Dimitrov si conferma al servizio e vince un turno che poteva diventare complicato.

AD-40 Dimitrov approfitta della risposta corta avversaria.

40-40 CONTROPIEDE DI SINNER! Game importante.

40-30 Buona prima del bulgaro.

30-30 Sinner attacca la rete e approfitta del diritto lungo dell’avversario.

30-15 Sconsolato Sinner: l’azzurro prende l’iniziativa e colpisce con il diritto ma il colpo è lungo.

15-15 Buon diritto in risposta dell’azzurro.

1-1 Bravissimo Sinner in un momento complicato dopo la risalita del bulgaro.

AD-40 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro: Dimitrov non sbaglia facendo colpire sempre un diritto in più all’avversario.

40-40 Scappa via il diritto dell’azzurro sul back di Dimitrov.

AD-40 ALTRO VINCENTE DI SINNER! Diritto diagonale vincente per l’azzurro.

40-40 SI SCUOTE SINNER! L’italiano trova il diritto in recupero in diagonale dopo la spinta in risposta del bulgaro e poi vincente dal lato libero con il diritto.

30-40 Warning Sinner per una racchetta lanciata in terra: palla break per il bulgaro.

30-40 Scarico il rovescio in spostamento dell’azzurro.

30-30 Lento in uscita dal servizio Sinner: diritto largo dopo la risposta profonda del bulgaro.

30-15 Bravo Sinner a cambiare ritmo e spingere con il rovescio.

15-15 Non al massimo il diritto dell’azzurro: in corridoio.

15-0 Lungo il rovescio del bulgaro in risposta.

0-1 Ottima prima di Dimitrov e back del bulgaro.

40-15 Altra palla lunga di poco dell’azzurro secondo Dimitrov: la palla ha pizzicato la riga.

40-0 Buona prima del bulgaro.

30-0 Lungo il diritto a sventaglio dell’italiano.

15-0 Diritto largo di poco dell’azzurro.

INIZIO TERZO SET

12.41 Grigor Dimitrov riporta la partita in perfetta parità vincendo il secondo set per 6 giochi a 4 brekkando nel decimo fondamentale game: chance sprecata per Sinner in vantaggio subito di un break.

FINE SECONDO SET

4-6 PRIMO SET DIMITROV! Diritto in rete dell’azzurro: la testa di serie #15 ritrova la parità.

30-40 SET POINT DIMITROV! Sinner trova il diritto incrociato ma non attacca la rete e al colpo successivo la soluzione è lunga.

30-30 Bravissimo Dimitrov che non molla un centimetro e prima allunga lo scambio con un miracolo di diritto e poi passa con il rovescio il giovane azzurro.

30-15 Diritto lungolinea vincente dell’azzurro.

15-15 Ottima prima di Sinner e diritto perforante.

12.35 Intanto sul Centrale Matteo Berrettini ha vinto per 7 giochi a 6 il primo parziale mentre nel secondo il romano e Stefano Travaglia sono sul 3-3.

4-5 Altro game a zero: Sinner servirà per allungare il set.

40-0 Risposta lunga dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto del bulgaro.

4-4 Diritto all’incrocio di Sinner! Parità nel punteggio a Roma.

40-15 Kick esterno di seconda dell’azzurro: rovescio lungo.

30-15 ROVESCIO IMPRESSIONANTE! Bolide in risposta del bulgaro.

30-0 Buon diritto in spinta di Sinner che non lascia scampo a Dimitrov.

15-0 Buona prima dell’italiano.

3-4 Il bulgaro si salva al servizio e resta in vantaggio nel secondo set.

AD-40 Diritto incrociato incredibile di Dimitrov.

40-40 BRAVISSIMO SINNER! L’azzurro passa dalla difesa all’attacco con il diritto e poi chiude con il vincente diagonale.

40-30 Tentenna troppo Sinner con il diritto: altro colpo lungo.

30-30 CHE ROVESCIO DI SINNER! L’azzurro trova il vincente diagonale.

30-0 Altra smorzata deliziosa sottorete per il bulgaro.

15-0 Ottima stop volley di diritto di Dimitrov.

3-3 Bravo Sinner a restare attaccato al punteggio.

40-30 CHE VOLÈE DI SINNER! L’azzurro attacca la rete accelerando con il diritto e coprendo sugli attacchi avversari.

30-30 Diritto difensivo scarico del bulgaro: colpo in rete.

15-30 Nuovo errore in spinta dell’azzurro: dritto steccato.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

2-3 Dimitrov prende il pallino del gioco e domina con il diritto in ogni angolo del campo.

AD-40 Buona prima del classe ’91.

40-40 Dimitrov comanda lo scambio, diritto lungolinea e chiusura a rete con lo smash.

30-40 Diritto in rete in manovra dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Altro errore del bulgaro con il diritto.

15-30 Diritto in corridoio dal centro del campo: Sinner deve approfittarne.

15-15 Errore in uscita dal servizio del bulgaro.

15-0 Smorzata difficile da raggiungere per Sinner: rovescio in rete.

2-2 Sinner piazza una prima importante e rimette il punteggio in parità.

40-30 Attacca la rete Sinner: ottima volée di rovescio dell’azzurro.

30-30 Si ferma sul nastro la soluzione di Sinner.

30-15 L’azzurro imbastisce il duello sulla diagonale di rovescio: errore del bulgaro.

15-15 CHE DIRITTO DI DIMITROV! Vincente in recupero del bulgaro.

15-0 Buona prima dell’italiano.

1-2 Il bulgaro tiene a zero il turno di battuta: in vantaggio per la prima volta nel match.

40-0 Ottima prima di Dimitrov.

30-0 Lunga la soluzione di rovescio di Sinner.

15-0 Dimitrov attacca con il diritto diagonale e chiude con lo smash.

1-1 CONTROBREAK DIMITROV! Sinner questa volta non si salva come nel primo set: chiusura a rete del bulgaro.

15-40 Lunga la risposta del bulgaro.

0-40 TRE PALLE DEL CONTRO BREAK! Dimitrov ha tre chance per recuperare.

0-30 Buona risposta con il diritto diagonale: rovescio in rete.

0-15 Stecca con il diritto il nostro alfiere.

1-0 COME NEL PRIMO SET! Altro break di Sinner che può approfittarne!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! L’azzurro ha una ghiotta occasione.

0-30 Il nastro è italiano: diritto vincente grazie al let.

0-15 Scarico con il rovescio il bulgaro: colpo in rete.

INIZIO SECONDO SET

11.56 Jannik Sinner conquista il primo parziale vincendo per 6 giochi a 4 grazie al break ottenuto nel primo game: Dimitrov, pur avendo delle chance, non è stato freddo non approfittando delle incertezze dell’azzurro un po’ contratto.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET JANNIK SINNER! Bravissimo l’azzurro a sfruttare gli errori avversari e reggere la pressione.

40-30 SET POINT SINNER! Il classe 2001 ha una chance al servizio.

30-30 Buona prima dell’italiano.

15-30 Lungo il rovescio di Dimitrov: bravo l’azzurro a dominare lo scambio con il diritto!

0-30 Trema il braccio di Sinner: l’azzurro tira in rete.

0-15 Il bulgaro si apre il campo e trova il diritto vincente a uscire.

5-4 Altro turno a zero per Dimitrov: al cambio campo l’azzurro servirà per il set.

40-0 Lunga la risposta in allungo di Sinner.

30-0 Buona prima del bulgaro.

5-3 Turno a zero: Dimitrov deve allungare il set al servizio.

40-0 In rete il rovescio del bulgaro: male oggi Dimitrov.

30-0 Altro servizio esterno dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Sinner.

4-3 Dimitrov vince a zero il servizio.

40-0 L’azzurro non riesce a chiudere il punto con il rovescio lungolinea.

30-0 Ancora un errore di Sinner con il diritto in spinta.

15-0 Lungo il rovescio di Sinner: Dimitrov gioca profondo.

4-2 Ottima prima dell’azzurro!

AD-40 Largo di poco il rovescio in back di Dimitrov.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto in spinta di Sinner.

40-30 Doppio fallo di Sinner.

40-15 Lunga la soluzione in back di Dimitrov con il rovescio.

30-15 Attacca con il diritto diagonale l’azzurro.

15-15 Servizio radente al centro dell’italiano.

0-15 Buona prima dell’azzurro ma risposta sui piedi di Dimitrov.

3-2 Dimitrov si salva dopo aver annullato due chance di break.

AD-40 Palla pesante lungolinea di Dimitrov: il bulgaro ha la chance di rientrare.

40-40 Buona prima del bulgaro.

40-AD PASSANTE DI SINNER! Diritto lungolinea sulla discesa a rete del bulgaro: altra chance.

40-40 Lungo il rovescio lungolinea di Sinner: ci prova in spinta l’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Passante brillante con il diritto dell’azzurro.

30-30 Bruttissimo back di Dimitrov che resta fermo sul rovescio diagonale dell’azzurro.

30-15 Bravissimo Sinner a raggiungere la smorzata: rovescio vincente lungolinea.

30-0 Lungo il diritto in risposta dell’azzurro.

15-0 Dimitrov comanda lo scambio con il diritto e vince il punto.

3-1 Buona prima dell’italiano che ha meno problemi questa volta.

40-30 Altro errore nello scambio di Sinner: diritto lungo nello scambio.

40-15 Primo doppio fallo dell’azzurro.

40-0 Impacciato nei movimenti Dimitrov: lento nel tornare al centro dopo la risposta.

30-0 Altra buona prima dell’azzurro.

2-1 Dimitrov tiene il turno di battuta dopo l’errore in spinta di diritto dell’azzurro.

40-30 In ritardo Sinner: diritto diagonale vincente del bulgaro.

30-30 Gran risposta con il rovescio sui piedi di Dimitrov.

30-15 Servizio e diritto del bulgaro.

0-15 Smorzata in rete di Dimitrov dopo aver dominato con il rovescio.

2-0 Dopo 16 punti, Sinner conferma il break annullando tre chance di contro break.

AD-40 Non funziona l’idea di Dimitrov di reggere la diagonale di rovescio con il diritto.

40-40 Ancora contratto con il diritto: altro errore in accelerazione.

AD-40 Il rovescio però funziona: schiaffo da fondocampo con il colpo migliore.

40-40 Sinner non regge gli scambi e i colpi in manovra al momento.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 Ottimo servizio del classe 2001.

40-AD TERZA CHANCE PER DIMITROV! Si ferma sul nastro il diritto lungolinea di Sinner.

40-40 Diritto sprecato dal centro del campo: lunga la soluzione di Sinner.

AD-40 Terzo punto di fila di Sinner che comanda lo scambio.

40-40 Grande contropiede dell’azzurro con il rovescio!

30-40 Bravissimo Sinner dal centro del campo: diritto sulla riga.

15-40 Due palle del contro break: chance per Dimitrov per rientrare.

15-30 In rete il rovescio dell’azzurro sulla diagonale di sinistra.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro: lungo il rovescio del bulgaro.

0-15 Primo errore dell’italiano: diritto in corridoio dopo il buono scambio imbastito dal bulgaro.

1-0 SUBITO BREAK PER SINNER! 4 errori di fila di Dimitrov e l’azzurro ringrazia.

0-40 SUBITO TRE PALLE BREAK! Esordio pessimo di Dimitrov.

0-30 Altro errore del classe ’91! Diagonale vincente dell’azzurro.

0-15 Immediatamente Sinner inneggia lo scambio: lungo il rovescio del bulgaro.

0-0 Batte il bulgaro: buon match a tutti!

INIZIO PRIMO SET

11.07 Tutto è pronto a Roma! Si parte sulla Grand Stand Arena.

11.03 Comincia il riscaldamento!

11.01 Fabio Fognini è uscito ieri contro Ugo Humbert: una sconfitta bruciante in due set ma giusta considerando il percorso del ligure operatosi qualche settimana fa e non ancora in piena forma.

10.58 Le vittorie degli italiani hanno permesso di portare entusiasmo e prendersi le prime pagine dei giornali. Dove potranno arrivare i temibili giovani italiani? Si può sognare per la Coppa Davis tra qualche anno?

10.56 Se si dovesse fermare qui il percorso di Jannik Sinner e Stefano Travaglia, i due sarebbero #73 e #72 al mondo: una buona scalata in avanti nel ranking con l’altoatesino vicino al best ranking.

10.53 A breve l’ingresso in campo del classe 2001!

10.51 Sul Centrale quest’oggi torneranno in campo anche i favoriti del seeding: Novak Djokovic contro il connazionale Filip Krajinovic e Rafael Nadal contro un altro serbo Dusan Lajovic.

10.49 Proprio la sfida tra il norvegese e il croato decreterà lo sfidante ai quarti di uno tra Berrettini e Travaglia.

10.47 A seguire, sul match della Grand Stand Arena, giocherà Casper Ruud dopo aver battuto Lorenzo Sonego nella giornata di ieri, contro Marin Cilic.

10.45 Il bulgaro ha ottenuto una semifinale nel 2014 a Roma: sono passati ben 6 anni dal miglior risultato nella Città Eterna, quando fu eliminato da Rafael Nadal.

10.43 Anche Grigor Dimitrov sin qui ha impressionato perdendo appena 7 giochi in due partite dopo le vittorie su Gianluca Mager e Yoshihito Nishioka.

10.41 Una grande rivincita per l’azzurro che l’anno scorso uscì al secondo turno contro il greco dopo la vittoria all’esordio in un 1000 contro Steve Johnson.

10.39 Jannik Sinner è giunto sin qui grazie alla wild card iniziale, che gli ha permesso di avere la meglio su Benoit Paire e domare Stefanos Tsitsipas.

10.37 Oltre ai tre italiani citati, con Sinner in campo sulla Grand Stand Arena tra una mezz’ora, c’è anche Lorenzo Musetti non prima delle 17 sul Pietrangeli contro il tedesco qualificato Dominik Koepfer.

10.34 Tanta attesa al Foro Italico, dove ci sono ben quattro italiani che lottano per un posto ai quarti di finale: in contemporanea, giocano anche Matteo Berrettini e Stefano Travaglia sul Centrale.

10.32 Chi vince la sfida tra il classe 2001 e il bulgaro ottiene i quarti di finale contro uno tra il giustiziere di Fabio Fognini, Ugo Hubert, oppure Denis Shapovalov.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020.

Internazionali d’Italia 2020, Jannik Sinner affronta Grigor Dimitrov: i precedenti e gli scenari tattici–LIVE Sinner-Tsitsipas 6-1, (9) 6-7, 6-2, Masters1000 Roma in DIRETTA: “Sapevo di poterlo battere”. Le posizioni guadagnate nel ranking e il prossimo avversario

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020. Ecco il primo confronto tra due giocatori agli antipodi agli Internazionali d’Italia: chi vince il confronto ottiene i quarti di finale. Al prossimo turno, il vincente di questa sfida, sfiderebbe uno tra Ugo Humbert e Denis Shapovalov: il canadese ha negato la possibilità di un nuovo derby azzurro.

Jannik Sinner è giunto sin qui grazie alle convincenti vittorie su Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas. Per l’altoatesino si tratta del miglior piazzamento in un torneo di questa caratura: ma l’azzurro non vuole fermarsi qui, nemmeno contro il bulgaro dal rovescio a uno mano. Il classe 2001 ha ottenuto la rivincita contro il greco dopo la sconfitta al secondo turno dell’anno scorso: una prova di forza mentale importante considerando la rimonta subito nel secondo set.

Anche Grigor Dimitrov è stato tra i giocatori che ha impressionato di più sin qui: si tratta del secondo match contro un italiano dopo la vittoria su Gianluca Mager al primo turno. Sin qui il bulgaro ha perso appena 7 giochi in due partite: la testa di serie #15 ha avuto la meglio su Yoshihito Nishioka nel secondo turno. L’ex fidanzato di Maria Sharapova proverà a raggiungere le semifinale come nel 2014, quando fu estromesso dall’iberico Rafael Nadal.

La sfida tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, è in programma come primo match alle 11.00 alla Grand Stand Arena agli Internazionali d’Italia a Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

