Mattia Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-card

Secondo quanto riportato da Spazio Tennis, il transalpino Arthur Cazaux ha dato forfait per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis: ad usufruire della rinuncia del francese è un azzurro, Mattia Bellucci, che era il primo degli alternates ed ora entra direttamente nel tabellone principale.

Questa notizia, però, fa sorridere anche un altro azzurro: Mattia Bellucci, infatti, onde evitare sgradevoli sorprese, aveva ricevuto dagli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Roma una wild card, ma ora non ha più bisogno dell’invito. Ad usufruirne, invece, sarà Francesco Maestrelli, che evita così di dove giocare le qualificazioni.

Negli scorsi giorni Arthur Cazaux aveva annunciato di soffrire ancora di problemi al gomito, e di dover rinviare così il proprio ritorno in campo: il francese, a questo punto, potrebbe provare a disputare direttamente il Roland Garros, o al massimo a giocare nella settimana immediatamente precedente.