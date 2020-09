DIRETTA MotoGP, GP Misano 2 LIVE: si riparte con la FP2, Morbidelli per confermarsi

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE DI MOTOGP: CLICCA QUI

10.48 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.10 per la FP2.

10.48 La classifica della FP1:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’31.721

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.811 0.090 / 0.090

3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’31.841 0.120 / 0.030

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’31.926 0.205 / 0.085

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’31.965 0.244 / 0.039

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’32.102 0.381 / 0.137

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1’32.152 0.431 / 0.050

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’32.170 0.449 / 0.018

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’32.185 0.464 / 0.015

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 298.3 1’32.410 0.689 / 0.225

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.435 0.714 / 0.025

12 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’32.437 0.716 / 0.002

13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.589 0.868 / 0.152

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’32.611 0.890 / 0.022

15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’32.627 0.906 / 0.016

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’32.634 0.913 / 0.007

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’32.832 1.111 / 0.198

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’33.101 1.380 / 0.269

19 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’33.183 1.462 / 0.082

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 290.3 1’33.384 1.663 / 0.201

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.6 1’33.496 1.775 / 0.112

10.47 Non hanno convinto né Andrea Dovizioso né Valentino Rossi, molto distanti dai primi nei long-run. Va detto che il Dottore non ha montato la soft per cercare il time-attack.

10.45 Se Morbidelli ha dettato il ritmo, non hanno sfigurato nemmeno Ktm e Suzuki. Più guardinghi Quartararo e Vinales, forse scottati dallo scorso fine settimana, quando naufragarono in gara dopo aver sempre dominato le libere.

10.43 In testa al termine della FP1 c’è il francese Quartararo, ma il migliore (nettamente) è stato Franco Morbidelli. Il passo del romano ha strabiliato e, inoltre, ha chiuso a soli 90 millesimi dal compagno di squadra nonostante abbia utilizzato una gomma hard usurata al posteriore! Il transalpino ha invece montato una soft nuova. Pare che il successo nel GP di San Marino abbia definitivamente sbloccato il centauro italiano.

10.41 Si chiude la prima sessione. Primo Quartararo in 1’31″721, 2° Morbidelli a 0.090, 3° Pol Espargarò a 0.120. Seguono Mir, Oliveira, Nakagami, Dovizioso, Zarco, Aleix Espargarò e Bagnaia. 11° Petrucci, 17° Valentino Rossi a 1″111.

10.38 IMPRESSIONANTE MORBIDELLI, PAZZESCO! E’ secondo a 0.090 da Quartararo, ma utilizzando una gomma HARD usata al posteriore, a differenza del compagno di squadra che ha utilizzato una soft nuova! Davvero straordinario!

10.37 ECCO QUARTARARO! 1’31″889 per il francese con gomma soft al posteriore. Fa meglio di 0.037 rispetto a Mir.

10.37 Oliveira (Ktm Tech3) è secondo a 0.039 da Mir. 3° Dovizioso a 0.226.

10.36 Valentino Rossi continua a girare sopra l’133″. E’ più lento di quasi un secondo sul passo rispetto a Morbidelli.

10.35 Oliveira terzo con la Ktm. Morbidelli non è interessato al tempo e torna in pista ancora con la hard al posteriore.

10.34 Mir prende la vetta con la Suzuki. 1’31″926, anche per lui gomma soft al posteriore.

10.33 DOVIZIOSO IN TESTA! 1’32″152. Attenzione però: lo ha ottenuto con gomma soft nuova al posteriore. Fa 0.072 meglio di Morbidelli, che aveva girato con gomma hard usata.

10.32 Ai box al momento Morbidelli, decisamente soddisfatto.

10.31 Ricapitoliamo la classifica: guida Morbidelli davanti a Pol Espargarò, Bagnaia, Nakagami, Vinales, Miller, Quartararo, Oliveira, Mir ed Alex Marquez. 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso, 16° Petrucci.

10.30 Dieci minuti al termine.

10.29 Valentino Rossi di nuovo in pista con media all’anteriore e hard al posteriore, esattamente come Morbidelli.

10.27 Caduta senza conseguenze per Alex Rins (Suzuki). La scuderia giapponese inizia sempre in sordina, poi cresce durante il week-end.

10.27 Caduta senza conseguenze per Alex Rins (Suzuki). La scuderia giapponese inizia sempre in sordina, poi cresce durante il week-end.

10.26 Tre giri consecutivi in 1’32″4 per Morbidelli, prima di piazzare un 1’32″2. Nessuno tiene il passo del romano. E’ in testa con 0.131 su Pol Espargarò.

10.25 MORBIDELLIIIIIIII!! 1’32″224! Sta letteralmente volando con la hard al posteriore! Vola al comando e, soprattutto, spaventa tutti con un grande long-run!

10.24 Rientrano ai box Valentino Rossi e Dovizioso, che sin qui non stanno brillando.

10.23 Altro 1’32″4 per Morbidelli, per fortuna il trend di domenica scorsa sembra proseguire. Anche oggi è il più forte sul passo.

10.21 BAGNAIA! E’ terzo a 0.055 di Pol Espargarò. Morbidelli secondo a 0.010. I giovani italiani si stanno confermando.

10.20 Pol Espargarò prende la vetta in 1’32″355.

10.20 Franco Morbidelli guida la FP2 davanti a Pol Espargarò, Nakagami, Miller, Vinales, Quartararo, Bagnaia, Mir, Alex Marquez ed Aleix Espargarò. 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso.

10.19 Si fa vedere Bagnaia, è settimo con la Ducati Pramac.

10.18 Non è buono per ora il passo di Valentino Rossi. Gira sull’1’33″5. Per ora molto bene sul passo Morbidelli, Quartararo e Pol Espargarò.

10.16 Inizia a carburare Vinales. 1’32″651, è terzo a 0.286 da Morbidelli con soft all’anteriore e hard al posteriore.

10.15 Cresce Valentino Rossi, è ottavo in 1’32″832, a 4 decimi da Morbidelli.

10.14 Nuovo forcellone in carbonio per la Yamaha Petronas di Morbidelli.

10.13 Morbidelli, nel primo long-run, ha girato tra l’1’32″3 e l’1’32″8. Ancora più veloce di domenica scorsa…

10.11 Ritorna in pista Valentino Rossi.

10.10 Grande equilibrio in questo avvio. A differenza di venerdì scorso, le Yamaha non stanno facendo il vuoto.

10.08 Morbidelli in testa, 11° Petrucci, 13° Rossi, 14° Dovizioso, 15° Bagnaia. Non ci preoccupiamo: gli italiani risaliranno al momento giusto. Adesso non serve spingere.

10.07 Rientrano ai box Morbidelli e Valentino Rossi. Il romano subito convincente, Valentino Rossi un po’ meno, ma sappiamo che il Dottore pensa solo alla messa a punto ideale per domenica.

10.07 La vittoria di domenica scorsa potrebbe aver sbloccato Morbidelli. Attenzione: senza la rottura di un motore ed il ko subito per colpa di Zarco, oggi sarebbe in testa al Mondiale.

10.05 MORBIDELLI IN TESTA! 1’32″365, 0.025 meglio di Pol Espargarò!

10.03 Si migliora ancora Pol Espargarò, 1’32″390. Lo spagnolo è solito partire forte, per poi calare nell’arco del fine settimana. 2° Quartararo a 0.395. 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso: entrambi, come di consueto, non stanno cercando il tempo.

10.01 Scatenati i fratelli Espargarò. Aleix porta l’Aprilia in seconda piazza a 0.280 dalla vetta. 3° Morbidelli a 3 decimi, poi Zarco, Vinales, Quartararo e Petrucci. 13° Dovizioso, 15° Valentino Rossi.

10.00 Tempone di Pol Espargarò, 1’32″508! Media all’anteriore e hard al posteriore per lo spagnolo della Ktm. 2° Morbidelli a 6 decimi.

9.58 Pol Espargarò (Ktm) parte subito con un buon 1’34″091. Domenica scorsa Morbidelli, che ha vinto, ha tenuto un passo da 1’33” basso.

9.57 Dovizioso in pista con due gomme medie; media-hard per Morbidelli, soft-hard per Vinales, media-hard per Quartararo e Valentino Rossi.

9.56 Sono 10000 gli spettatori previsti sugli spalti.

9.55 INIZIATA LA FP2!

9.52 Grande attesa in casa Italia per Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, reduci dalla doppietta di 5 giorni fa.

9.48 La FP1 inizierà alle 9.55 e durerà 45 minuti. Attendiamoci una Yamaha sin da subito nelle prime posizioni. Vinales e Quartararo ci hanno abituato a partire forte, ma raramente si sono confermati la domenica.

9.43 Valentino Rossi, sin qui, ha ottenuto un solo podio, il terzo posto nel GP di Andalucia. Ciò nonostante è in piena lotta per il Mondiale, ma è chiaro che servirà un cambio di marcia importante. Questo Campionato lo vincerà chi, da qui a fine stagione, sarà più costante nella top5, possibilmente evitando cadute.

9.39 Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno provato delle nuove componenti su Ducati e Yamaha nei test svolti a Misano lo scorso martedì. Entrambi si sono detti soddisfatti: vedremo se in pista otterranno i riscontri sperati.

9.36 Sta per terminare la prima sessione di libere di Moto3, poi toccherà alla MotoGP.

9.30 Sin qui già 12 piloti sono saliti sul podio in questa stagione di MotoGP. Il record complessivo di piloti nella top3 nell’arco di un’intera stagione è di 13 e risale al 2004.

9.25 Cielo leggermente nuvoloso a Misano, ma le temperature sono ancora decisamente estive e cresceranno nell’arco della giornata.

9.25 Cielo leggermente nuvoloso a Misano, ma le temperature sono ancora decisamente estive e cresceranno nell'arco della giornata.

9.20 La classifica del Mondiale MotoGP vede Andrea Dovizioso al comando con 76 punti. Seguono Quartararo a 70, Miller a 64, Mir a 60, Vinales e Valentino Rossi a 58, Morbidelli a 57, Binder e Nakagami a 53. Può davvero succedere di tutto. Forse, per la prima volta dal 2015, il Mondiale si assegnerà all’ultima gara?

9.12 Domenica scorsa si impose Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. 4° fu Valentino Rossi.

9.10 Si corre a Misano per il secondo fine settimana consecutivo. Le stranezze di un calendario rivoluzionato a seguito dell’emergenza sanitaria.

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Emilia-Romagna 2020 di MotoGP.

La presentazione del weekend di Misano 2 – Programma e tv della giornata odierna – Le 5 risposte che dovrà darci il GP di Misano – Valentino Rossi: “Abbiamo trovato novità interessanti” – Francesco Bagnaia: “Test molto positivi” – Maverick Vinales: “Voglio rifarmi dopo domenica” – La Yamaha porta diverse novità tecniche per il secondo appuntamento di Misano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP. Sul circuito di Misano, dove la scorsa settimana si è disputato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che ha visto la prima vittoria in carriera del nostro Franco Morbidelli) si torna in azione per una tre-giorni di capitale importanza per l’intera stagione della classe regina. Si incomincerà, come sempre, con le prime due sessioni di prove libere. La FP1 prenderà il via alle ore 9.55, mentre il turno pomeridiano scatterà alle ore 14.10.

Ci attende un weekend davvero fondamentale per il campionato. Siamo giunti alla settima tappa del Mondiale MotoGP e la classifica si fa sempre più corta e serrata. Andrea Dovizioso è salito in vetta, ma gli inseguitori non mancano. I distacchi sono ravvicinatissimi e l’equilibrio regna sovrano. Senza il “cannibale” Marc Marquez quest’anno la classe regina risultata quanto mai combattuta e indecifrabile, tanto che si trovano in lizza per il titolo anche Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Joan Mir e tanti altri.

Cercheremo di capire come si avvicineranno alla gara di domenica i vari team e piloti. Oltre all’esperienza dello scorso fine settimana, inoltre, i protagonisti della classe regina hanno avuto modo di girare anche nei test di martedì, per mettere ulteriore fieno in cascina, sia per questo appuntamento di Misano 2, sia per il prosieguo della stagione. Chi sembra avere mosso i passi in avanti più corposi è proprio Andrea Dovizioso, che domenica scorsa appariva in grande difficoltà, mentre anche in casa Yamaha si sono viste diverse novità. Vedremo, quindi, quali saranno i valori in campo e se, nel caso, si discosteranno in maniera particolare rispetto a quanto accaduto sette giorni fa.

Il venerdì del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP scatterà come sempre, con le prime due sessioni di prove libere. La FP1 prenderà il via alle ore 9.55, mentre il turno pomeridiano esordirà alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata di Misano, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della MotoGP.

Foto: Lapresse