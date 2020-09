MotoGP, GP Emilia-Romagna 2020: Yamaha con tante novità tecniche in vista del 2° round a Misano

Novità a pioggia per la Yamaha in vista del prossimo round del Mondiale 2020 di MotoGP sul circuito di Misano. I test che si sono tenuti ieri sempre sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli sono serviti alla scuderia giapponese per provare tanto materiale. Il box di Valentino Rossi e dello spagnolo Maverick Vinales, come non mai, era ricco di nuovi componenti da verificare. L’intenzione della casa dei tre diapason è molto chiara: vincere e approfittare dell’assenza dell’infortunato Marc Marquez, che stando ad alcune indiscrezioni ha ripreso ad allenarsi.

Per questo sono state testate diverse soluzioni: uno scarico maggiorato, un nuovo telaio in carbonio, modifiche al telaio e novità sulla leva del freno posteriore a indice. Non si sono di sicuro annoiati Vinales e Valentino, con l’iberico che reduce dal deludente riscontro del primo appuntamento in terra romagnola di tornate ne ha messe insieme 91, riuscendo a siglare il proprio miglior crono di 1’31″532 al 77° passaggio. Soddisfatto anche Rossi, compiaciuto dell’impegno dei tecnici nipponici e desideroso di centrare il bersaglio grosso tra le “mura amiche” nel fine settimana che verrà.

La Yamaha, che non potrà intervenire in termini di sviluppo sui motori da regolamento, cerca vie alternative per dare una mano ai propri centauri afflitti da problematiche in termini di accelerazione. Il nuovo scarico rappresenta uno step importante per l’erogazione della potenza, ma oltre questo non dà ulteriori benefici, mentre le novità riguardanti il telaio non hanno dato i risultati sperati. Si guarda, quindi, al prossimo weekend iridato con la voglia di far bene in un campionato nel quale può accadere di tutto e in cui sette piloti sono racchiusi in 19 punti, con il ducatista Andrea Dovizioso al comando.

Foto: LaPresse