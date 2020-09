MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 18 settembre

Secondo weekend consecutivo in pista a Misano per il Motomondiale, pronto ad affrontare la prima edizione del Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Si tratta del settimo round stagionale per quanto riguarda la MotoGP, che un paio di giorni fa ha disputato proprio sul tracciato romagnolo una giornata di test collettivi molto importante per il prosieguo di questa annata. Con la gara di questo fine settimana verrà completata la prima metà di un campionato estremamente equilibrato ed imprevedibile, che può già contare su cinque vincitori diversi nelle prime sei tappe. La classifica generale del Mondiale rispecchia alla perfezione questo equilibrio, alla luce dell’assenza per infortunio di Marc Marquez, con i primi nove piloti racchiusi in soli 23 punti. Andrea Dovizioso difende la leadership iridata, ma alle sue spalle andranno a caccia della vittoria i vari Fabio Quartararo, Joan Mir, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Fari puntati anche su Francesco Bagnaia, reduce dal primo podio in top class dopo un mese di stop per la frattura della tibia destra.

Il venerdì del Gran Premio di Emilia Romagna 2020, valevole come settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva in chiaro delle prove libere su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni odierne di Moto3, Moto2 e MotoGP con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al secondo e ultimo Gran Premio italiano del 2020 per il Motomondiale. Di seguito la programmazione televisiva completa di venerdì 18 settembre a Misano:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP EMILIA ROMAGNA 2020 MOTOGP

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD e DAZN

Venerdì 18 settembre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

