DIRETTA MotoGP, GP Misano 2 LIVE: Dovizioso, Valentino Rossi e Morbidelli. E’ lotta per il titolo!

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE DI MOTOGP: CLICCA QUI

9.25 Cielo leggermente nuvoloso a Misano, ma le temperature sono ancora decisamente estive e cresceranno nell’arco della giornata.

Loading...

Loading...

Good morning and welcome to… 👋 The Gran Premio TISSOT dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misano World Circuit Marco Simoncelli! 😁#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/Oc52YOpqHV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2020

9.20 La classifica del Mondiale MotoGP vede Andrea Dovizioso al comando con 76 punti. Seguono Quartararo a 70, Miller a 64, Mir a 60, Vinales e Valentino Rossi a 58, Morbidelli a 57, Binder e Nakagami a 53. Può davvero succedere di tutto. Forse, per la prima volta dal 2015, il Mondiale si assegnerà all’ultima gara?

9.12 Domenica scorsa si impose Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. 4° fu Valentino Rossi.

9.10 Si corre a Misano per il secondo fine settimana consecutivo. Le stranezze di un calendario rivoluzionato a seguito dell’emergenza sanitaria.

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Emilia-Romagna 2020 di MotoGP.

La presentazione del weekend di Misano 2 – Programma e tv della giornata odierna – Le 5 risposte che dovrà darci il GP di Misano – Valentino Rossi: “Abbiamo trovato novità interessanti” – Francesco Bagnaia: “Test molto positivi” – Maverick Vinales: “Voglio rifarmi dopo domenica” – La Yamaha porta diverse novità tecniche per il secondo appuntamento di Misano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP. Sul circuito di Misano, dove la scorsa settimana si è disputato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che ha visto la prima vittoria in carriera del nostro Franco Morbidelli) si torna in azione per una tre-giorni di capitale importanza per l’intera stagione della classe regina. Si incomincerà, come sempre, con le prime due sessioni di prove libere. La FP1 prenderà il via alle ore 9.55, mentre il turno pomeridiano scatterà alle ore 14.10.

Ci attende un weekend davvero fondamentale per il campionato. Siamo giunti alla settima tappa del Mondiale MotoGP e la classifica si fa sempre più corta e serrata. Andrea Dovizioso è salito in vetta, ma gli inseguitori non mancano. I distacchi sono ravvicinatissimi e l’equilibrio regna sovrano. Senza il “cannibale” Marc Marquez quest’anno la classe regina risultata quanto mai combattuta e indecifrabile, tanto che si trovano in lizza per il titolo anche Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Joan Mir e tanti altri.

Cercheremo di capire come si avvicineranno alla gara di domenica i vari team e piloti. Oltre all’esperienza dello scorso fine settimana, inoltre, i protagonisti della classe regina hanno avuto modo di girare anche nei test di martedì, per mettere ulteriore fieno in cascina, sia per questo appuntamento di Misano 2, sia per il prosieguo della stagione. Chi sembra avere mosso i passi in avanti più corposi è proprio Andrea Dovizioso, che domenica scorsa appariva in grande difficoltà, mentre anche in casa Yamaha si sono viste diverse novità. Vedremo, quindi, quali saranno i valori in campo e se, nel caso, si discosteranno in maniera particolare rispetto a quanto accaduto sette giorni fa.

Il venerdì del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP scatterà come sempre, con le prime due sessioni di prove libere. La FP1 prenderà il via alle ore 9.55, mentre il turno pomeridiano esordirà alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata di Misano, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della MotoGP.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse