MotoGP, Francesco Bagnaia: “Test molto positivo, non ho fatto la sessione pomeridiana per riposare la gamba”

Francesco Bagnaia sarà senz’ombra di dubbio uno dei piloti più attesi a Misano in vista del Gran Premio di Emilia Romagna, che andrà in scena da venerdì 18 a domenica 20 settembre sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. “Pecco” è reduce da un incredibile secondo posto ottenuto al rientro in gara dopo oltre un mese di stop per infortunio (frattura alla tibia destra), perciò ci sono grandi aspettative su di lui anche per il prossimo GP che si disputerà sempre sul tracciato di Misano. L’ex campione del mondo Moto2 ha svolto ieri la sessione mattutina dei test collettivi della MotoGP, trovando subito un buon feeling e firmando il terzo tempo delle FP1 per poi decidere di non scendere in pista nel pomeriggio.

“Giornata molto positiva, con il team abbiamo trovato subito un assetto con cui mi sono trovato veramente bene – ha dichiarato il torinese al sito ufficiale di Ducati Pramac al termine della sua attività in pista – Il mio passo era molto veloce, e ho finito la sessione in top 3. Non ho fatto la sessione pomeridiana perché volevo riposare la gamba, ma non vedo l’ora di tornare in pista venerdì“. Il 23enne piemontese, ormai vicino alla promozione nel team ufficiale di Borgo Panigale, ha tutte le carte in regola per disputare un’ottima seconda parte di stagione e per rientrare magari in corsa anche per il campionato.

Foto: Lapresse