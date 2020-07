Calendario Serie A, orari partite di oggi: tv, streaming, programma SKY e DAZN

Sarà un mercoledì primo luglio davvero intenso e ricco di match per quel che riguarda il ventinovesimo turno della Serie A 2019-2020. Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto protagoniste Lazio e Juventus, saranno ben sei le sfide che saranno in campo oggi, prima dei posticipi di domani sera.

Si inizierà alle ore 19.30 con Bologna-Cagliari e Inter Brescia per due incontri di grande rilevanza, soprattutto per quel che riguarda i nerazzurri che chiedono i tre punti ai biancoazzurri per proseguire la rincorsa allo Scudetto.

Alle ore 21.45 invece, vedremo quattro partite che avranno molto da dire. La Fiorentina ospita il Sassuolo per allontanarsi dalla zona calda della classifica, il Milan è in casa della SPAL per provare a rimpolpare i sogni europei, mentre Verona-Parma si annuncia ricca di gol e emozioni, tra le due squadre rivelazione della stagione. Infine in Lecce-Sampdoria sono in palio punti salvezza davvero pesantissimi.

IN TV – Gli incontri di questa serata saranno trasmessi da Sky Sport e DAZN. Bologna-Cagliari sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (202), Inter-Brescia sarà trasmessa diretta su DAZN e DAZN1 (209) come Lecce-Sampdoria, mentre SPAL-Milan sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A (202). In streaming si potrà seguire su DAZN e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei match.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Mercoledì primo luglio

Ore 19.30 Bologna-Cagliari – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 19.30 Inter-Brescia – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

Ore 21.45 Fiorentina-Sassuolo – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.45 Lecce-Sampdoria – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

Ore 21.45 SPAL-Milan – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 21.45 Hellas Verona-Parma – diretta su Sky Calcio 4 (254)

