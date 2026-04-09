La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al Franchi

La stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra. Nell’andata dei quarti di finale la Viola crolla sotto i colpi del Crystal Palace, che vince per 3-0 e mette più di un sigillo sulla qualificazione alla semifinale. Tra sette giorni servirà davvero un miracolo alla squadra di Vanoli per ribaltare la contesa.

Un approccio fin dai primi minuti sbagliato da parte della Fiorentina, troppo molle, poco pericolosa e rintanata nella sua metà campo. La conseguenza è il rigore poco dopo il ventesimo per un fallo commesso da Dodò su Guessand. Per l’arbitro l’intervento del difensore brasiliano è irregolare, nonostante il contatto sia avvenuto dopo che il calciatore del Palace aveva già calciato. Sul dischetto si presenta Mateta che torna al gol dopo le vicende di mercato che lo vedevano anche vicino alla Serie A (Milan e Juventus).

Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio degli inglesi. Questa volta Mateta grazie la Fiorentina, complice anche un grande intervento di De Gea, ma sulla ribattuta il più veloce è Mitchell, che mette in porta il pallone del 2-0. La Viola non fa davvero nulla nel primo tempo con Piccoli, che sostituisce l’infortunato Kean, davvero troppo isolato e mal servito.

Nel secondo tempo c’è una timida reazione della Fiorentina, che va anche vicina al gol del 2-1 con Fabbian, ma il destro dell’ex Bologna finisce sulla traversa. Purtroppo è anche l’unico vero squillo, perchè nuovamente la squadra italiana si rintana e proprio al 90′ arriva la doccia gelata. Sul cross di Kamada, Sarr svetta sopra Comuzzo e trafigge ancora De Gea. Il 3-0 sa di condanna e la semifinale di Conference League è sempre più lontana.