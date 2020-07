LIVE Verona-Parma, Serie A calcio in DIRETTA: gli scaligeri per rilanciarsi in ottica Europa League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Verona-Parma, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi gli scaligeri riprendono la loro rincorsa all’Europa League dopo il 3-3 esterno in casa del Sassuolo che ne ha leggermente rallentato la corsa. Gli uomini di Ivan Juric si trovano ora a tre punti dal settimo posto occupato dal Milan.

Appaiati in classifica ci sono anche i ducali, che hanno tanto da recriminare per la sconfitta di domenica tra le mura amiche per mano dell’Inter: i crociati erano avanti fino a 10 minuti dal termine per poi subire la rimonta dei nerazzurri nel finale. I ragazzi di Roberto D’Aversa sicuramente non l’hanno presa bene, visto che anch’essi sono costretti ad inseguire il Milan distante tre lunghezze.

In definitiva, dunque, il pareggio serve poco ad entrambe le squadre, mentre un successo rilancerebbe i sogni di una tra le due compagini. Ambo le parti pesano squalifiche importanti: il Verona dovrà fare a meno del suo miglior difensore, l’albanese classe 2000 Marash Kumbulla, mentre gli ospiti non avranno a disposizione il centrocampista slovacco Juraj Kucka, espulso per proteste durante l’ultimo succitato match di campionato.

C’è da dire comunque che entrambi gli allenatori si affidano all’organizzazione complessiva piuttosto che al singolo individuo, quindi sicuramente ci attende una sfida senza esclusione di colpi e ricca di spettacolo. Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

