LIVE Lecce-Sampdoria, Serie A calcio in DIRETTA: sfida salvezza cruciale

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porterà allo Stadio Via del Mare di Lecce, dove i padroni di casa sfideranno la Sampdoria, in un vero e proprio scontro salvezza, che a questo punto del campionato potrebbe fornire indicazioni cruciali nella lotta per non retrocedere.

Le due formazioni non hanno ripreso la stagione nel migliore dei modi dopo l’emergenza coronavirus, con i pugliesi che hanno affrontato Milan e Juventus, cedendo rispettivamente per 4-1 e 4-0, mentre i liguri hanno perso sempre per 2-1, contro Inter e Roma in trasferta e Bologna al Ferraris.

Ci aspetta dunque una sfida fondamentale tra due formazioni intenzionate a conquistare punti per non perdere le speranze di sopravvivenza nella massima serie. Fischio d’inizio alle ore 21.45, buon divertimento.

