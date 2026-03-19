Spettacolo nel derby di Europa League: il Bologna espugna l’Olimpico battendo 4-3 ai supplementari la Roma

Serata di grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma. In scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, un derby italiano di eccellente qualità e sicuramente pieno di emozioni. Alla fine a spuntarla è il Bologna: i felsinei riescono a trovare ai supplementari il successo per 4-3 sui padroni di casa giallorossi e agguantano il pass per i quarti.

La squadra di Vincenzo Italiano fa la voce grossa nel primo tempo: vantaggio al 22′ con la grande giocata di Rowe, momentaneo pareggio di Ndicka al 32′ e 2-1 bolognese con il rigore siglato allo scadere da Federico Bernardeschi.

I rossoblu scappano anche nella ripresa e sembrano chiudere la pratica con la rete di Castro al 58′, ma i beniamini del pubblico riescono a riaprire i giochi con l’uno-due firmato Malen e Pellegrini nel giro di dieci minuti. 3-3 che vale i tempi supplementari.

Girandola di cambi, squadre stanche, ma opportunità che non mancano. A sfruttarla è Nicolò Cambiaghi che al 111′ trova la rete che fa esplodere di gioia gli ospiti.

Avversario molto scomodo nel prossimo turno per il Bologna che se la vedrà con l’Aston Villa, che ha battuto nettamente nel doppio confronto il Lilla.