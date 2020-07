LIVE Inter-Brescia, Serie A calcio in DIRETTA: derby lombardo a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Serie A calcio, quali partite vedere su Sky e DAZN dal 30 giugno al 2 luglio: calendario, orari, tv – Inter-Brescia in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma DAZN – Serie A 2020: Inter e Milan a caccia del successo contro Brescia e Spal, spareggio salvezza Lecce-Samp – Calcio, l’Inter acquista Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni

Loading...

Loading...

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Brescia, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano i nerazzurri di Antonio Conte cercano una vittoria per restare in scia di Juventus e Lazio, il Brescia di Diego Lopez è invece alla ricerca di punti per un’insperata seppur non ancora aritmeticamente impossibile, salvezza.

L’Inter arriva a questo derby lombardo dopo la vittoria nel finale del posticipo di Parma (1-2). Al Tardini gli uomini di Conte, dopo essere stati sotto per più di un’ora (goal del vantaggio di Gervinho al 15′) sono riusciti a rimontare nel finale grazie a due colpi di testa di due difensori, il primo di De Vrij all’84’ su sponda di Lautaro Martinez, il secondo del neo-entrato Bastoni su assist di Moses, con il Parma in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Kucka per proteste, arrivata appena dopo il goal del pareggio dei meneghini. Dopo aver scontato la squalifica domenica sera l’ex tecnico del Chelsea della nazionale Italiana tornerà in panchina e dovrebbe operare quattro cambi di formazione rispetto all’11 visto contro il Parma. In difesa Bastoni dovrebbe partire dal 1′ al posto di D’Ambrosio, sugli esterni Young e Moses dovrebbero essere preferiti a Biraghi e Candreva mentre a centrocampo Borja Valero potrebbe prendere il posto di Gagliardini al fianco di Barella.

Il Brescia arriva invece a San Siro dopo il 2-2 interno con il Genoa, che per come si era messa la gara sa più di occasione persa rispetto ad un punto guadagnato per la formazione allenata da Diego Lopez. Il club del presidente Cellino era riuscito a portarsi sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Donnarumma e Semprini, per poi venire rimontata dai liguri grazie a due rigori (il secondo discutibile) realizzati da Iago Falque e dal giovane classe 1999 ed ex Inter, Pinamonti. Il tecnico uruguaiano ex Cagliari e Peñarol dovrebbe confermare la formazione scesa in campo contro il Genoa, ancora indisponibile Mario Balotelli per via dei problemi con la società, affiorati negli ultimi mesi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Inter-Brescia, ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, a porte chiuse come da protocollo, calcio d’inizio fissato per le ore 19.30, buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO