LIVE Bologna-Cagliari, Serie A calcio in DIRETTA: scontro diretto tra rivelazioni per sognare

Presentazione ventinovesima giornata

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Cagliari, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Renato Dall’Ara, senza tifosi sugli spalti, due delle rivelazioni di questa stagione si affronteranno per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e, perchè no, per provare ad avvicinare quel sesto posto che significherebbe Europa League (Qualificazioni).

Entrambe le formazioni stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative, il Bologna occupa l’undicesima posizione in classifica con 37 punti all’attivo, il Cagliari si trova invece in decima piazza con 38. Il rientro in campo ha sorriso di più al Cagliari che al Bologna: la formazione ospite ha raccolto due vittorie convincenti contro Spal e Torino e una sconfitta contro il Verona, i ragazzi di coach Mihajlovic hanno invece subito due batoste contro Lazio e Juventus, prima di vincere contro la Sampdoria. L’obiettivo del Bologna sarà sicuramente quello di ribaltare il risultato della gara d’andata, quando il Cagliari, in una partita avvincente, era riuscito ad avere la meglio con il risultato di 3-2. Entrambe le squadre sembrano momentaneamente al sicuro dalla zona retrocessione, che dista rispettivamente 12 e 13 punti, l’obiettivo comune è quello di avvicinare il più possibile la sesta piazza, che vale le qualificazioni all’Europa League, in questa sfida, tutt’altro che facile, dovranno vedersela anche con Napoli, Milan, Parma e Verona.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Bologna-Cagliari, match della ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla, si parte alle ore 19:30!

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

