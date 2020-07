LIVE Spal-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: il Diavolo per espugnare il ‘Mazza’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di SPAL-Milan, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020. Due le vittorie consecutive dopo la ripresa del campionato per i rossoneri che, ancora privi di Ibrahimovic, convalescente, puntano al tris consecutivo per avvicinare l’accesso all’Europa League, mentre la SPAL, dopo essere stata raggiunta all’ultimo posto in classifica al Brescia, ha bisogna assoluto di un successo per rilanciare le sue sempre più flebili speranze di permanenza nella massima serie.

Gigi Di Biagio potrebbe affidarsi al 4-3-3 con Letica tra i pali, in difesa Cionek e Reca sulle fasce, Vicari e Bonifazi (Felipe è squalificato) centrali. A centrocampo Missiroli in regia, con Murgia e Dabo mezze ali mentre in attacco il tridente composto da Valoti, Petagna e Strefezza. Pioli, invece, dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha sconfitto la Roma, dimostrando una buona condizione fisica: 4-2-3-1 il modulo con Donnarumma in porta, Conti e Theo Hernandez esterni in difesa, Kjaer e Romagnoli centrali arretrati. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura (ma potrebbe giocare ancora Saelemaekers) alle spalle di Rebic, ancora punta centrale.

SPAL e Milan si sono affrontate fino a ora in 35 gare nel campionato di Serie A: 12 pareggi, una sola vittoria per la SPAL e 22 trionfi per i rossoneri. L’ultima vittoria del Milan nella massima serie allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL risale alla scorsa stagione, quando il Milan vinse 0-4 grazie alla doppietta di Cutrone e ai gol messi a segno da Biglia e Borini, mentre la SPAL non ha mai vinto in casa contro i rossoneri.

Appuntamento alle ore 19.30 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di SPAL-Milan, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020, per non perdere perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

