LIVE Fiorentina-Sassuolo, Serie A calcio in DIRETTA: i Viola vogliono ritrovare la vittoria contro i neroverdi

Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo – Fiorentina-Sassuolo in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Sassuolo, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020 facente parte del ricco programma odierno. Allo Stadio Artemio Franchi, i Viola – padroni di casa – vanno a caccia di punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza, che attualmente li vede aver collezionato sin qui 31 punti e una momentanea tredicesima posizione che gli consente di avere sei lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo, nonostante il cocente ko dell’ultimo turno (2-1) in casa della Lazio.



Di contro i neroverdi (34 pti) che dopo esser stati mandati al tappeto da una straripante Atalanta, nel recupero di quella che era la 25ma giornata, si sono ripresi sfoderando due prestazioni incredibili che li hanno portati a fare 3-3 sia con l’Inter a San Siro sia con il Verona al Mapei Stadium, tutte e due le volte in rimonta.

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

