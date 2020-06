LIVE Inter-Sassuolo, Serie A in DIRETTA: novità probabili formazioni. Massa arbitrerà il match a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ARBITRO DI INTER-SASSUOLO: I PRECEDENTI

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Ferrari, Kyria; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Sassuolo, match valido per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Allo Stadio San Siro di Milano i nerazzurri di Antonio Conte vorranno dar continuità ai propri risultati, dopo aver vinto sempre al Meazza il recupero della 25ma giornata (2-1 contro la Sampdoria).

Conte dovrà fare la conta sugli indisponibili, viste le assenze di Brozovic, Vecino e di Sensi. Defezioni importanti che obbligheranno il tecnico ex Juventus e Chelsea a confermare una buona percentuale di calciatori che già si sono visti in Coppa Italia e appunto in campionato. Pertanto le scelte sembrano obbligate soprattutto a centrocampo, con Gagliardini e Barella che saranno in mediana, coadiuvati sugli esterni da Young e Candreva. In avanti confermati Lautaro Martinez e Lukaku, assistiti da Eriksen. Per quanto riguarda i neroverdi, sonoramente sconfitti dall’Atalanta nei recuperi, De Zerbi dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 con Caputo unico riferimento offensivo e alle cui spalle agiranno Boga, Djuricic e Berardi. Unico squalificato è Marlon, per somma di ammonizioni. Diffidati D’Ambrosio e Vecino per l’Inter; Berardi, Djuricic, Magnanelli, Obiang e Peluso per il Sassuolo.

Se si guardano ai precedenti di Inter-Sassuolo troviamo ben 13 sfide. I risultati sono favorevoli ai neroverdi, che hanno vinto 7 volte contro le 5 vinte dall’Inter. Uno solo il pareggio. Bomber dell’incontro è Domenico Berardi, con 5 reti realizzate contro i nerazzurri. A San Siro i numeri sono simili. In 6 sfide si contano tre vittorie del Sassuolo, due dell’Inter e un pareggio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Sassuolo, match valido per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio domani alle ore 19.30.

