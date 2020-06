Serie A in tv, chi gioca oggi e a che ora: calendario partite, guida DAZN e Sky, programma 24 giugno

Ultima tranche di incontri in vista per la 27ma giornata della Serie A 2019-2020, che si concluderà questa sera con tre sfide assolutamente da non perdere. Il programma odierno si aprirà alle ore 19.30 in quel di Milano con Inter-Sassuolo, partita estremamente importante specialmente per i nerazzurri nel tentativo di rimanere in corsa per lo scudetto dopo il successo della Juventus a Bologna nell’anticipo. In seguito, alle ore 21.45, si disputeranno in contemporanea Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria. A Bergamo andrà in scena la sfida di cartello dell’intero turno di campionato, con i laziali chiamati ad un risultato positivo contro la temibile Atalanta di Gasperini per rimanere in scia alla capolista. Allo Stadio Olimpico si giocherà nel frattempo un match fondamentale per le speranze dei padroni di casa di inseguire la qualificazione alla prossima Champions League.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato delle partite di Serie A di mercoledì 24 giugno 2020. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale di tutti gli incontri per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del massimo campionato di calcio maschile italiano.

PROGRAMMA SERIE A CALCIO (24 GIUGNO 2020)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

19.30 Inter-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

21.45 Atalanta-Lazio (diretta tv su Sky Sport Serie A e diretta streaming su Sky Go)

21.45 Roma-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport, canale 253, diretta streaming su Sky Go)

