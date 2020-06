Calcio, l’Inter pareggia con il Sassuolo per 3-3 nella 27ma giornata della Serie A 2020

Il campionato della Serie A di calcio vede completarsi oggi la 27ma giornata. Il match delle ore 19.30 tra Inter e Sassuolo si è concluso con il pareggio con il punteggio di 3-3. Vantaggio ospite al 4′ con la rete di Caputo, che sfrutta l’assist di Djuricic, poi i padroni di casa ribaltano il punteggio a fine primo tempo con le marcature di Lukaku al 41′ su rigore e nel primo minuto di recupero di Biraghi su assist di Sanchez. Nella ripresa pari di Berardi su rigore all’81’, Borja Valero riporta avanti l’Inter all’86’, ma al 90′ Magnani impatta nuovamente.

Nel primo tempo subito in gol il Sassuolo: bel filtrante di Djuricic, Caputo non lascia scampo ad Handanovic e sigla il vantaggio ospite. Nel finale della frazione però i nerazzurri ribaltano la partita: fallo di Boga su Skriniar e Lukaku al 41′ pareggia su rigore, mentre nel recupero Biraghi sigla il gol del 2-1. Nella ripresa l’Inter non riesce a chiudere la partita, con tanto di clamoroso palo a porta vuota di Gagliardini al 63′, e nel finale accade di tutto: al minuto 81 pareggia Berardi dal dischetto, poi all’86’ Borja Valero riceve da Candreva sugli sviluppi di un piazzato e firma il 3-2, ma c’è ancora spazio per il colpo di coda ospite: Magnani al 90′ si fa trovare al momento giusto nel posto giusto e segna la rete del definitivo 3-3.

Foto: LaPresse