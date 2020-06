Calcio, Serie A 2020: le partite di oggi. Supersfida Atalanta-Lazio, l’Inter riceve il Sassuolo

Con la giornata odierna si concluderà il ventisettesimo turno della Serie A 2019-2020, il primo disputato integralmente dopo il lungo stop causato dalla pandemia di coronavirus. Il programma di oggi prevede tre partite estremamente interessanti, tutte correlate alla parte alta della classifica: in evidenza la supersfida tra Atalanta e Lazio, mentre Inter e Roma ospiteranno rispettivamente Sassuolo e Sampdoria.

Andiamo in ordine cronologico e cominciamo dall’unico match delle 19.30: Inter-Sassuolo. Come ribadito più e più volte dallo stesso Antonio Conte, le dodici partite che rimangono ai nerazzurri fino al termine del campionato devono essere considerate tutte come delle finali: il messaggio è chiaro, vietato sbagliare. La compagine milanese si trova al terzo posto a -9 dalla Juventus (ma con una partita in meno) e a -5 dalla Lazio: appare lapalissiano che anche un solo passo falso può compromettere definitivamente il sogno scudetto. Dopo la delusione della Coppa Italia, l’Inter non ha sbagliato il primo appuntamento, vincendo per 2-1 il recupero della venticinquesima giornata contro la Sampdoria: il calendario sembra in discesa, ma Lukaku e soci dovranno stare attenti alle trappole lungo il percorso. Il Sassuolo, undicesimo a quota 32 punti, proviene dal netto ko (4-1) in casa dell’Atalanta, nel quale il team di Roberto De Zerbi si è mostrato così come ce lo ricordavamo: coraggioso, desideroso di proporre calcio ma poco concreto e troppo fragile difensivamente.

Alle ore 21.45 occhi puntati sul Gewiss Stadium (o, se preferite, Atleti Azzurri d’Italia), dove è in programma quello che, con ogni probabilità, è il match più spettacolare che il nostro campionato può offrire attualmente: Atalanta-Lazio. Il rocambolesco 3-3 dell’andata (con rimonta biancoceleste da 0-3) è un monito preciso: partita vietata ai deboli di cuore. La squadra di Simone Inzaghi, protagonista fino all’interruzione di un’annata straordinaria, vuole dimostrare di non aver perso smalto in questi mesi e dovrà sottoporsi subito a un test probante: i tre punti sarebbero una risposta fortissima al successo della Juventus a Bologna e rispedirebbero gli Aquilotti a -1 dalla testa della classifica. Dall’altra parte, però, c’è il miglior attacco della Serie A (74 reti all’attivo) e un team che ha già dimostrato, con il roboante 4-1 al Sassuolo, di non aver perso confidenza con il campo: per gli uomini di Gian Piero Gasperini l’obiettivo è consolidare il quarto posto, che vorrebbe dire confermarsi in Champions League anche l’anno venturo.

Alle ore 21.45 sarà impegnata anche l’altra squadra della capitale: la Roma ospiterà all’Olimpico la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. I giallorossi, quinti in classifica a -6 dall’Atalanta, sognano la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e sperano di poter ridurre il distacco già questa sera. I blucerchiati, dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, proveranno ad ottenere punti preziosi per guadagnare la salvezza: al momento la squadra ligure ha un solo punto in più del Lecce terzultimo.

SERIE A 2020: LE PARTITE DI OGGI (27ª GIORNATA)

Ore 19.30: Inter – Sassuolo

Ore 21.45: Atalanta – Lazio

Ore 21.45: Roma – Sampdoria

