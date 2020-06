LIVE Pagelle Inter-Sassuolo, voti Serie A in DIRETTA: Biraghi e Lukaku rispondono a Caputo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Inter-Sassuolo, sfida valevole per la ventisettesima giornata della Serie A. Un match importante soprattutto per i nerazzurri, che hanno bisogno di una vittoria per restare in scia della Juventus e per mettere pressione ad una Lazio impegnata in serata contro l’Atalanta. Proprio i bergamaschi sono stati gli ultimi avversari di un Sassuolo che vuole dimenticare subito la brutta sconfitta di domenica e che cerca comunque punti per consolidare la salvezza.

INTER

Handanovic 5,5: Non è irreprensibile nell’uscita su Caputo. Il centravanti del Sassuolo gli prende il tempo perfettamente e lo batte.

Skriniar 6,5: Il più attento del terzetto difensivo, anche se si prende il giallo per un fallo su Djuricic. Ha il merito di guadagnarsi il rigore con una bella scorribanda offensiva.

Ranocchia 5,5: Conte lo schiera titolare nel suo ampio turnover. Parte male, lasciando troppa libertà a Djuricic in occasione del vantaggio del Sassuolo. Si riprende con il passare dei minuti, anche se restano qualche incertezza. Dal 54′ De Vrij:

Bastoni 5: Completamente fuori posizione sul taglio di Caputo, con Djuricic sfrutta proprio il buco lasciato dall’ex Parma. Sta soffrendo moltissimo il serbo e Berardi.

Moses 6: Qualche buona incursione sulla fascia destra, dove ha collezionato falli e qualche interessante calcio di punizione.

Gagliardini 5,5: Dovrebbe essere il metronomo del centrocampo nerazzurro, ma sta faticando a trovare spazio, schiacciato dalla pressione delle mezze punte del Sassuolo.

B. Valero 5: Finora completamente assente dal gioco. Uno spettatore non pagante della partita.

Biraghi 7: Sfiora prima il gol con una punizione insidiosa, poi trova il vantaggio con un bel sinistro sotto la traversa e dopo aver chiuso la triangolazione con Sanchez.

Eriksen 5,5: Corre molto e spazia su tutto il fronte offensivo, cercando di farsi dare il pallone dai compagni. Finora è poco cercato.

Lukaku 6,5: Non riceve palloni giocabili e cerca da solo di procurarsi occasioni. Perfetto dal dischetto dove spiazza Consigli.

Sanchez 6,5: Nel finale l’Inter si accende e lui ha il merito di fornire l’assist a Biraghi. Nel complesso una buona prova del cileno, che ha dimostrato di avere tanta voglia questa sera.

SASSUOLO

Consigli 6: Salva una volta sulla punizione di Biraghi, ma non può davvero nulla sul successivo sinistro dell’azzurro ed in precedenza sul rigore di Lukaku

Muldur 5,5: Soffre sulla sinistra Biraghi ed infatti se lo perde in occasione del raddoppio nerazzurro.

Chiriches 5,5: Nel finale il Sassuolo crolla ed anche il rumeno è preso in mezzo alla combinazione tra Sanchez e Biraghi.

Ferrari 6: Ha il compito difficile di contenere Lukaku. Sta comunque comportandosi bene contro il centravanti belga.

Rogerio 5,5: Il Sassuolo soffre soprattutto dalla sua parte, dove Moses lo punta spesso e lo porta a prendersi anche un cartellino giallo. Un’ammonizione che spinge probabilmente De Zerbi a sostituirlo ad inizio ripresa. Dal 46′ Kyriakopoulos:

Magnanelli 6: Il capitano ci mette sempre tanta quantità. E’ una diga nel centrocampo del Sassuolo.

Obiang 6: Più quantità che qualità, ma è anche normale che sia così. Cerca di distruggere il gioco nerazzurro e lo sta facendo nel modo corretto.

Berardi 6,5: Il poker offensivo del Sassuolo sta mettendo a ferro e fuoco la difesa nerazzurra. Lui partecipa anche con un sinistro a giro che esce di pochissimo.

Djuricic 7: Semplicemente incontenibile in questo primo tempo e dopo tre minuti regala un “cioccolatino” che Caputo deve solamente scartare.

Boga 5,5: Ingenuità davvero colossale nell’occasione del rigore per l’Inter. Non si accorge dell’arrivo di Skriniar e colpisce lo slovacco.

Caputo 7: Passano appena tre minuti ed il bomber del Sassuolo colpisce immediatamente. Bravissimo a partire sul filo del fuorigioco e a battere Handanovic con un preciso tocco.

