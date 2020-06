Calcio, Serie A 2020: Inter-Sassuolo arbitrata da Davide Massa. I precedenti

E’ stata annunciata la designazione dell’arbitro di Inter-Sassuolo, match in programma mercoledì 24 giugno alle ore 19.30 a San Siro e valido per il 27° turno del campionato di Serie A 2019-2020. Nel calendario post pandemia le partite si susseguiranno in maniera incessante e i nerazzurri sono chiamati a un nuovo impegno tra le mura amiche dopo aver sconfitto 2-1 al Meazza la Sampdoria (recupero della 25ma giornata).

Un match importante per la Beneamata, attualmente in terza posizione a -9 dalla Juventus capolista, vittoriosa ieri sul campo del Bologna. Per quanto riguarda la direzione di gara, la scelta è ricaduta sull’arbitro Davide Massa. A coadiuvarlo, ci saranno gli assistenti Schenone e Imperiale, con Minelli quarto uomo. Al Var, invece, ci saranno Nasca e Alassio (Avar).

Ragionando in termini statistici/storici, i precedenti con le due squadre del fischietto della sezione di Imperia vedono un solo match disputato il 14 maggio 2017 che non portò bene all’Inter, ko a San Siro per 1-2. Il club meneghino è stato arbitrato per ben 16 volte da Massa, collezionando in totale 10 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il Sassuolo, invece, ha incontrato il direttore di gara in campo in 13 occasioni, ottenendo 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Foto: LaPresse