Sanremo 2020, quanto guadagna Francesca Novello. Il budget per la fidanzata di Valentino Rossi

Venticinque anni, lombarda di Arese, modella di professione, diplomata in lingue e a due esami dal traguardo della laurea in Giurisprudenza; ah, l’ultimo particolare è che è fidanzata di Valentino Rossi, l’highlander della Moto Gp che proprio in questi giorni è impegnato nei test di Sepang in vista di una nuova stagione che non è detto sia l’ultima di una carriera infinita e infarcita di grandi successi.

Francesca Sofia Novello è “quella che sa stare un passo dietro al suo fidanzato” ma, andando un po’ più in profondità, si scopre che in effetti non è così visto che in campo lavorativo si è presa qualche bella soddisfazione e stasera e domani si prenderà la più grande facendo sicuramente molti passi avanti in termini di notorietà globale, salendo (o scendendo, dal suo punto di vista, dato che la piazzeranno in cima alla fatidica scala) sul palco del Teatro Ariston, per presentare assieme ad Amadeus la quarta puntata del Festival di Sanremo al momento più visto degli ultimi 15 anni.

Una sorta di “investimento sul futuro” visto che rispetto ad altre star internazionali il cachet di Francesca Sofia Novello sarà sicuramente più contenuto: la fidanzata del “Dottore”, infatti, si metterà in tasca una cifra di circa 25 mila euro per la presentazione di oggi e la presenza domani assieme a tutte le donne che hanno calcato il palco dell’Ariston in questi giorni, nella serata finale. Non resta che attendere per vedere all’opera Francesca Sofia Novello nell’intento di dimostrare che “oltre le gambe e il fidanzato c’è (molto) di più”.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Loading...

Loading...

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus – La classifica dopo prima serata del Festival – Le pagelle della prima serata del Festival – La cronaca della seconda serata del Festival – Le pagelle della seconda serata del festival – La classifica dopo la seconda serata del festival – Le pagelle dei look della seconda serata del Festival – La cronaca della terza serata del Festival – Le pagelle della terza serata del Festival – La classifica dopo la terza serata del Festival – Le pagelle dei look della terza serata del Festival – Il programma della quarta serata

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E SANREMO 2020

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse