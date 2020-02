Sanremo 2020, gli ospiti di stasera al Festival. Dua Lipa e Ghali approdano all’Ariston. Johnny Dorelli non ci sarà!

Dopo lo strabiliante seguito delle prime tre serate, che hanno raccolto ascolti da record (che la seconda puntata superasse l’esordio non si vedeva da tempo immemore), Il Festival di Sanremo 2020 corre veloce verso il quarto appuntamento e dopo la serata dedicata alla storia della kermesse e ai duetti, si torna alla gara vera e propria.

Infatti, venerdì 7 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo, come sempre in diretta su Raiuno, andrà in scena la semifinale della categoria “Nuove Proposte” e continuerà la competizione dei “Campioni” che per la prima volta si esibiranno tutti e 24 nella stessa puntata.

Dopo esser stato affiancato da bellissime della tv come Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu, per l’occasione Amadeus avrà accanto una delle conduttrici più amate d’Italia e grande protagonista della Kermesse. Stiamo parlando di Antonella Clerici, che negli ultimi anni hanno dimostrato una vera passione per la musica e sostegno nei confronti dei giovani artisti. Una delle “giovani” in gara, Tecla Insolia, è proprio il frutto di questo suo impegno, dato che ha vinto la prima ed unica edizione di Sanremo Young, guadagnando di diritto la partecipazione a Sanremo Giovani. Con Antonella e Amadeus ci sarà anche Francesca Sofia Novello, la fidanzata “bellissima” e “che sà stare un passo indietro” di Valentino Rossi.

Ma quali saranno i veri “super ospiti” della quarta serata di Sanremo 2020?

Al 70° Festival arriverà la pop star internazionale Dua Lipa, ma ovviamente non ci sarà solo lei. Come ospite d’onore doveva esserci anche Johnny Dorelli, ma il poliedrico artista italiano, che a Sanremo è uno dei pochi ad aver conseguito due vittorie consecutive, per problemi di salute purtroppo non ci sarà. Resta da capire se riuscirà ad intervenire nella finale di Sabato.

Altra ospite attesissima di serata è Gianna Nannini che proporrà live un brano estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e un medley dei suoi più grandi successi. La rocker toscana non è mai stata come interprete in gara al Festival ma lo ha vinto come autrice del brano “Colpo di fulmine”, la canzone con cui Giò Di Tonno e Lola Ponce hanno vinto Sanremo nel 2008. Il brano dell’ultimo singolo di Gianna Nannini “Motivo” cantato assieme a Coez ha superato quota 1 milione di visualizzazioni su YouTube e non è escluso un blitz di Coez sul palco dell’Ariston

Venerdì 7 febbraio calcherà il prestigioso palco sanremese anche Ghali, aggiunto più tardi e un po’ a sorpresa nel cast. il rapper, oltre a presentare al pubblico un medley dei suoi successi, farà ascoltare il nuovo singolo tratto dal suo ultimo lavoro discografico dal titolo “DNA”. L’annuncio della presenza di Ghali al Festival giunge proprio mentre il suo ultimo singolo, Boogieman, è tra i primi nella classifica dei brani più ascoltati.

Dopo l’apparizione di Paolo Palumbo, ragazzo 24enne dalla Sardegna che ha portato all’Ariston il brano Io sono Paolo (che racconta la sua avvincente e commovente storia), a Sanremo 2020 arriverà il ballerino Ivan Cottini; anche lui affetto da SLA. Inoltre, come negli appuntamenti precedenti, continueranno ad intervenire in qualità di “guest star fisse” lo showman Fiorello e il cantante Tiziano Ferro. Che dire? Le premesse per un altro show record di ascolti, ci son tutte!

