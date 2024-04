MotoGP, Marc Marquez doma la pioggia ed è in pole a Jerez davanti a Bezzecchi, Bagnaia solo 7°

Marc Marquez dopo oltre un anno torna a riassaporare una pole position. Il Cabroncito doma le condizioni di pioggia a Jerez de la Frontera nel GP di Spagna e partirà davanti a tutti: fantastico l’1’46″774 staccato con pista bagnata. Si tratta della sua 93ª pole della carriera, la prima dall’Algarve 2023. Accanto a lui partirà Bezzecchi, Bagnaia non è riuscito a limitare i danni e scatterà dalla settima casella.

Sin dal Q1, qualifiche che sono condizionate dalla pioggia che scende sul circuito di Jerez de la Frontera. Inizialmente si mette al comando Binder, poi Oliveira. Negli ultimi minuti l’intensità della pioggia diminuisce, i tempi quindi migliorano e in testa si mette Franco Morbidelli con il crono di 1’47″887 che vale l’accesso al Q2 con 62 millesimi nei confronti di Binder. Eliminazione per quanto riguarda Savadori e Marini, che rispettivamente partiranno in quintultima e quartultima posizione.

Nel Q2 migliorano ulteriormente le condizioni della pista, esce fuori il sole, l’asfalto si scalda e in parte si asciuga. Marc Marquez, maestro in queste condizioni, si mette subito al comando delle operazioni con il tempo di 1’48″016. Tutti cambiano gomma dopo la prima run e Marquez si rilancia facendo un altro super tempo: 1’46″774 che segna il ritorno alla pole position dopo oltre un anno. Fantastico Marco Bezzecchi che stacca negli ultimi minuti un gran tempo che vale la seconda posizione a 271 millesimi da Marquez, chiude la prima fila Jorge Martin a sei decimi.

Settima posizione per Pecco Bagnaia, penalizzato da condizioni sicuramente non a lui particolarmente affini: più di un secondo di ritardo da Marquez (1″189), non riuscendosi a migliorare nel finale. Il pilota della Ducati si piazza appena davanti a Franco Morbidelli che chiude ottavo, mentre Fabio Di Giannantonio partirà quinto ed Enea Bastianini nono.