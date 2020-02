Sanremo 2020, gli ospiti di stasera al Festival. Arrivano le star internazionali Mika e Lewis Capaldi. C’è Benigni!

Dopo il debutto col botto di questa 70° edizione del Festival di Sanremo, siamo giunti già alla terza serata. Abbiamo scoperto i brani inediti di tutti i “Campioni” in gara e ascoltato dal vivo le “Nuove Proposte”, questa sera (giovedì 6 febbraio) assisteremo ad un altro grande show dedicato alla storia della nostra gloriosa kermesse musicale.

Quella di oggi, infatti, sarà la serata in cui verranno reinterpretati brani storici, o comunque del passato, che hanno gareggiato al Festival della Canzone Italiana. Tanti saranno, dunque, i protagonisti della terza serata di Sanremo 2020, tra i cantanti che duetteranno con gli artisti in gara e personaggi dello spettacolo che interverranno ufficialmente come ospiti o “super ospiti”.

Cosa vedremo durante la terza puntata del Festival di Sanremo 2020? Il programma è noto da tempo e in questo terzo appuntamento su Raiuno, intitolato Sanremo 70, continuerà la competizione canora, anche se in maniera diversa. Infatti i 24 campioni non canteranno il brano che hanno portato in gara, ma si cimenteranno con canzoni storiche del Festival in duetto o in solitaria; questo dipenderà solo da loro, così come la scelta del pezzo di cui faranno la cover.

Quindi ai 24 cantanti in gara se ne aggiungeranno altri per quelli che si prospettano duetti spettacolari e imperdibili. Al calcare il palco del Teatro Ariston, accanto ai concorrenti “Big”, troveremo:

Alberto Urso: La Voce Del Silenzio con Ornella Vanoni

Piero Pelù: Cuore Matto

Marco Masini: Vacanze Romane con Arisa

Tosca: Piazza Grande con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro: Gli Uomini Non Cambiano con Annalisa

Bugo E Morgan: Canzone Per Te

Anastasio: Spalle Al Muro con PFM

Le Vibrazioni: Un’Emozione Da Poco con Canova

Enrico Nigiotti: Ti Regalerò Una Rosa con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo: Deborah con Fausto Leali

Rita Pavone: 1950 con Amedeo Minghi

Diodato: 24 Mila Baci con Nina Zilli

Francesco Gabbani: L’Italiano

Levante: Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Irene Grandi: La Musica E’ Finita con Bobo Rondelli

Junior Cally: Vado Al Massimo con i Viito

Paolo Jannacci: Se Me Lo Dicevi Prima con Francesco Mandelli

Elodie: Adesso Tu con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini: Non Succederà Più con Myss Keta

Giordana Angi: La Nevicata Del 56 con SOLIS String Quartet

Raphael Gualazzi: E Se Domani con Simona Molinari

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Rancore: Luce con Dardust e La Rappresentante Di Lista

Riki: L’Edera con Ana Mena

Nella terza serata del 70° Festival di Sanremo torneranno gli ospiti fissi Fiorello e Tiziano Ferro e accanto ad Amadeus debutteranno due nuove co-conduttrici: Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. Presentatrice e cantante albanese la prima, modella e influencer argentina, nonché fidanzata di Cristiano Ronaldo, la seconda. Ovviamente, per usare quello che è diventato il mantra del conduttore, sono entrambe “bellissime”.

In un Festival che pullula di superospiti nazionali, la terza serata sanremese ci delizierà invece con due musicisti internazionali. A Sanremo fa ritorno per la sua terza volta Mika. Il cantante di origini libanesi ed ex coach di X Factor Italia fu ospite la primissima volta nel 2007, edizione in cui interpretò la hit Grace Kelly. Poi è tornato nel 2017, dieci anni dopo, esibendosi in un medley dei suoi successi e con un brano dedicato a George Michael, Jesus to a child. Insieme a Mika arriverà un altro grande protagonista del pop contemporaneo, ovvero il giovane cantautore britannico Lewis Capaldi; fresco del successo del suo ultimi singolo dal titolo “Before you go”.

C’è trepidazione e attesa soprattutto per l’intervento di Roberto Benigni, che a quanto pare regalerà alla platea dell’Ariston e al pubblico televisivo di casa Rai un monologo della durata di 15/30 minuti. La sua partecipazione nel terzo appuntamento in diretta con il Festival di Sanremo 2020 è stata annunciata dal comico toscano in prima persona nel programma Che tempo che fa, così: «Eccome se ci vado. Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario».

