LIVE Sci alpino, SuperG Saalbach 2020 in DIRETTA: Kilde per il riscatto, Mattia Casse ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulle nevi austriache si andrà a concludere la due-giorni che è andata a sostituire la trasferta cinese di Yanqing, cancellata per le ben note questioni del coronavirus. Dalle ore 11.00, quindi, andrà in scena una gara di capitale importanza in una rincorsa al successo finale nella quale tutti i grandi favoriti stanno mancando occasioni a raffica.

Uno tra Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde e Alexis Pinturault farà sua la Sfera di Cristallo, ma al momento è la pressione a dominare la scena. Ieri, per esempio, Aamodt Kilde voleva fare la voce grossa in discesa e, invece, non è andato oltre la decima posizione per un misero bottino di 26 punti. La classifica generale ora vede Kristoffersen primo con 903 punti, contro gli 882 del suo connazionale e gli 842 di Pinturault. Il SuperG di oggi diventa un vero e proprio bivio per Aamodt Kilde. Un ennesimo fallimento potrebbe minare la sua corsa verso il titolo sia a livello di punti, sia mentale.

Gli avversari non mancheranno. Gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr si sono sempre ben comportati in questa specialità nel corso di questa stagione, per cui saranno i pericoli pubblici numero uno, senza dimenticare i vari Kjetil Jansrud, Thomas Dressen, Beat Feuz e Mauro Caviezel. Per quanto riguarda i nostri colori, invece, il canovaccio è sempre il medesimo: sperare che uno dei nostri portacolori azzecchi la gara perfetta. Un sogno che, al momento, è rimasto troppo spesso tale.

Il SuperG di Saalbach prenderà il via (salvo bizzer del meteo, dato che è prevista molta neve) alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: Lapresse