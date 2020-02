LIVE Slittino, Sprint Mondiali 2020 in DIRETTA: Rieder-Kainzwaldner argento, Dominik Fischnaller bronzo! L’Italia parte a razzo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.47 Si chiude qui, dunque, la DIRETTA LIVE odierna. Torneremo domani con le prossime gare in programma! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!

13.45 L’Italia apre i suoi Mondiali con due medaglie e la consapevolezza che altre soddisfazioni sono all’orizzonte, specie nel team relay.

13.44 La Russia completa la prima giornata di gare con una clamorosa tripletta. Roman Repilov prende il terzo oro davanti a David Gleirscher e Dominik Fischnaller. 12esimo Kevin Fischnaller.

13.42 Kristers Aparjods parte con il quinto tempo in alto, quindi è ottavo al T2, si conferma al T3 e non va oltre la settima posizione! Repilov è oro, D. Fischnaller è bronzo!!!

13.41 Semen Pavlichenko è solamente sesto in avvio, quindi al T2 è decimo addirittura, non riesce a risalire ed è decimo a 190 millesimi! Si prepara l’ultimo in gara, il lettone Kristers Aparjods.

13.39 David Gleirscher non brilla in avvio, rimonta bene a metà gara, quindi chiude secondo a soli sei millesimiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!! Un soffio!!! Fischnaller ora è terzo. Ed ora l’ultimo russo: Semen Pavlichenko!

13.37 Aleksandr Gorbatcevich non parte bene ma rimonta alla grande ed è terzo a 69 millesimi!! Fischnaller sogna l’argento! Si prepara l’austriaco David Gleirscher.

13.36 Jonas Mueller è terzo in spinta, arriva con il secondo tempo al T2, quindi al T3, chiude terzo!! 87 millesimi. Fischnaller rimane secondo. Mancano quattro discese. Tocca a Aleksandr Gorbatcevich.

13.35 Maksim Aravin non è impeccabile in avvio, prova a risalire ma è terzo alle spalle di Fischnaller! 93 millesimi per lui. Al via ora il campione in carica, Jonas Mueller.

13.34 Wolfgang Kindl esce ben dal via, prosegue su ottimi crono e conclude terzo a 142 millesimi! Fischnaller ha chiuso molto bene per cui per passargli davanti non sarà facile. Al via il secondo russo: Maksim Aravin.

13.32 Dominik Fischnaller parte con il secondo tempo di spinta, arriva al T2 con il secondo tempo, quindi si conferma al terzo ed è secondo!! 58 millesmi da Repilov!! Grande discesa per l’azzurro!! Vediamo se sarà sufficiente per il podio. Al via l’austriaco Wolfgang Kindl.

13.31 Roman Repilov scatta come un fulmine, record in ogni settore e vola al comando in 34.901 che tempoooo!!! 146 millesimi su Egger! Ora tutti in piedi, parte Dominik Fischnaller!

13.30 Jozef Ninis è secondo al via e al T1, si conferma al T3, chiude secondo a 40 millesimi da Egger Attenzione ora! Parte il russo Roman Repilov, non si scherza più a Sochi!

13.29 Kevin Fischnaller inizia con il secondo tempo di spinta, terzo al T1, quindi al T2 si conferma, conclude secondo a 121 millesimi da Egger, buona prova! Al via ora Jozef Ninis.

13.27 Felix Loch si classifica in seconda posizione a 176 millesimi da Egger. Al via ora Kevin Fischnaller!

13.25 Sebastian Bley si ferma in seconda posizione a 208 millesimi da Egger. Ancora un tedesco, l’ultimo dato che Ludwig non si è classificato, Felix Loch.

13.24 Riks Kristens Rozitis scende con qualche errore di troppo e si ferma a 717 millesimi. Ora il primo tedesco: Sebastian Bley.

13.23 Reinhard Egger chiude con il crono di 35.047. Al via il lettone Riks Kristens Rozitis.

13.22 SI PARTE! REINHARD EGGER è IL PRIMO A SCENDERE NELLA SPRINT MASCHILE!

13.21 Tutto pronto a Sochi, il cielo si è nuovamente oscurato, il clima è attorno ai 4 gradi e -4 per il ghiaccio che è crollato.

13.20 I grandi favoriti, ovviamente, saranno i padroni di casa. Semen Pavlichenko, Aleksandr Gorbatcevich, Maksim Aravin e Roman Repilov sono pronti a completare il tris odierno, ma attenzione ai rivali che non mancheranno

13.18 Dominik Fischnaller proverà a conquistare una medaglia oggi e le possibilità ci sono tutte. L’altoatesino sta vivendo una ottima stagione e nelle prove sprint ha sempre dato il proprio meglio. Al via anche il cugino Kevin, che proverà a entrare almeno nella top10.

13.16 Anche l’Italia vanta un alloro in questa specialità: il bronzo di Dominik Fischnaller a Igls nel 2017

13.14 Nelle edizioni precedenti i successi sono andati a Felix Loch (GER) nel 2016 quindi a Wolfgang Kindl (AUT) a Igls nel 2017 e Jonas Mueller (AUT) un anno fa a Winterberg.

13.12 Bentornati alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di slittino 2020. Tra 10 minuti toccherà alla sprint maschile!

12.51 Alle ore 13.22 toccherà alla gara maschile con i cugini Fischnaller al via. La DIRETTA LIVE tornerà in concomitanza con l’ultima sprint di giornata.

12.49 Ancora due medaglie per la Russia che ora ha già 2 ori e un argento. Vittoria per Katnikova su Ivanova e Cauce. Solo quarta Taubitz su Demchenko. Chiude 13esima la nostra Hofer.

12.47 Viktoriia Demchenko parte male in spinta, quindi prova a risalire metro dopo metro ma non ce la fa è solo quinta! Oro per Katnikova, argento per Ivanova e bronzo a sorpresa per Cauce

12.45 Ekaterina Katnikova è seconda in spinta e nel T1 e T2, conclude alla grande e vola in vetta!!!!!!!!!!! Prima con 8 millesimi su Ivanova!!! Doppietta russa sicura!!! Ora si decide la gara, parte Viktoriia Demchenko!

12.44 Tatyana Ivanova piazza subito il record in spinta, quindi si conferma nei vari intermedi e vola al comando in 31.113 con 29 millesimi su Cauce! La Russia inizia il suo festival? Al via la penultima della lista, Ekaterina Katnikova.

12.43 Julia Taubitz scatta con il quarto tempo di spinta, poi vola nel primo intermedio, si conferma nel secondo, ma non ce la fa!! Rimane dietro a Cauce per 17 millesimi!!!!!!!!!!!!!!!!! Inizia il trittico delle russe: Tatyana Ivanova è pronta al via!

12.42 Anna Berreiter parte lentissima con il nono tempo di spinta, prova a risalire nel corso della discesa ma non va oltre la quinta posizione a 150 millesimi da Cauce. Ora tocca alla sua connazionale Julia Taubitz, la gara entra nel vivo!

12.40 Kendija Aparjode parte con il quarto tempo di spinta, diventa terza al primo intermedio, quindi seconda, conclude alle spalle di Cauce a 120 millesimi! Pronta in partenza la tedesca Anna Berreiter.

12.39 Ulla Zirne scatta con il quinto tempo di spinta, risale al primo intermedio e al secondo, chiude solamente quinta a 276 millesimi. Al via ora la sua connazionale Kendija Aparjode.

12.37 Olesya Mikhaylenko disputa una ottima gara ma è terza a 145 millesimi da Cauce! Mancano sette discese, si parte con la lettone Ulla Zirne.

12.36 Ashley Farquharson inizia con il quarto tempo di spinta, e lo conferma fino al traguardo, chiudendo a 334 millesimi proprio davanti a Hofer. Si parte con le russe: Olesya Mikhaylenko.

12.35 Summer Britcher non riesce a superare Cauce e si accontenta del secondo posto a 139 millesimi. La lettone punta al podio! Al via ora la sua connazionale Ashley Farquharson.

12.33 Eliza Cauce scatta con il record nella spinta, quindi vola letteralmente sul ghiaccio di Sochi e stampa un ottimo 31.142! 252 millesimi su Rosenthal. Al via la statunitense Summer Britcher, momento importante della gara!

12.31 Cheyenne Rosenthal scende nel migliore dei modi in ogni settore e vola a condurre in 31.394 con 111 millesimi su Hofer. Pronta al via la lettone Eliza Cauce.

12.30 Madeleine Egle parte bene, quindi pasticcia ed è solamente terza a 905 millesimi! Tocca ora alla prima tedesca: Cheyenne Rosenthal.

12.29 Natalie Maag conclude con il tempo di 31.569 ed è a 64 millesimi da Hofer. Pronta al via ora l’austriaca Madeleine Egle.

12.28 Verena Hofer chiude senza particolari errori in 31.505 e appare soddisfatta della sua prova. Ora tocca alla svizzera Natalie Maag.

12.27 SI PARTE! VERENA HOFER DA IL VIA ALLA SPRINT FEMMINILE!

12.26 La temperatura rimane di 3 grandi, mentre la pista scende a 0.6. La prima a partire sarà la nostra Verena Hofer!

12.25 Le rivali per le russe, tuttavia, non mancheranno. Le tedesche Julia Taubitz e Anna Berreiter saranno le prime avversarie, senza dimenticare Summer Britcher e le lettoni Kendija Aparjode e Ulla Zirne. Due minuti al via!

12.23 Si annuncia un festival russo? Molto probabile! Le qualificazioni hanno visto tre padrone di casa in vetta con Viktoriia Demchenko che ha preceduto Ekaterina Katnikova e Tatyana Ivanova, mentre si è classificata anche Olesya Mikhaylenko per un poker che vuole davvero stupire. Dopo l’oro nel doppio la Russia vuole proseguire alla grande…

12.21 Come detto, per l’Italia sarà al via solamente Verena Hofer, 15esima ed ultima nelle qualificazioni. Eliminate Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer e, non senza sorpresa, Andrea Voetter che ha chiuso con un misero 21esimo crono.

12.19 L’albo d’oro di questa prova vede ben 6 podi tedeschi nelle tre edizioni disputate. Nel 2019 a Winterberg fu tripletta con Natalie Geiseberger davanti a Julia Taubitz e Dajana Eitberger. Nel 2017 a Igls successo per Erin Hamil (USA) mentre nel 2016 il successo andò a Martina Kocher (SVI).

12.17 Mancano solo 10 minuti e scatterà la finale sprint femminile! Adesso domina il sole sulla pista di Sochi dopo il grigio di questa mattina. Ricordiamo che in Russia sono le ore 14.17.

12.02 La DIRETTA LIVE tornerà in vista della gara femminile delle ore 12.27. Per l’Italia ci sarà solamente Verena Hofer.

12.00 L’Italia inizia con il piede giusto a Sochi e un argento splendido per una coppia che ha davvero stupito da quando è tornata a correre assieme! Per la Russia, invece, primo oro in una rassegna che si annuncia a forte rischio dominio per i padroni di casa. A questo punto l’attenzione passa alla gara femminile che scatterà alle ore 12.27.

11.58 Denisev/Antonov vincono l’oro in 31.281, quindi argento per Rieder/Kainzwaldner a 45 millesimi e bronzo per Wendl/Arlt a 81 millesimi, uno solo in meno di Eggert/Benecken e 3 di Kahskin/Korhunov!

11.57 Eggert/Benecken partono malissimo per i loro standard, non rimontano e chiudono solamente quarti a 82 millesimi! ARGENTO PER Rieder/Kainzwaldner!!!!!!!!!!!!!!!!!

11.56 Mal che vada Rieder/Kainzwaldner saranno di bronzo!

11.55 Rieder/Kainzwaldner iniziano con il terzo tempo di spinta, quinti al secondo intermdio, quarti al terzo, chiudono con un ottimo secondo postoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!! 45 millesimi di distacco!!! E’ MEDAGLIA!!!!!!!!!!!!!! Si chiude con Eggert/Benecken i grandissimi favoriti.

11.54 Yuzhakov/Prokhorov scattano con il record in spinta, ottimo anche il primo intermedio, calano nel secondo e chiudono quarti a 93 millesimi! Che equilibrio! Primo Denisev con 81 su Wendl, 84 su Kashkin.ED ORA ATTENZIONE! Partono Rieder/Kainzwaldner!

11.52 Sics/Sics iniziano con il terzo tempo in spinta, procedono su ottimi crono e chiudono quarti a 123 millesimi. Attenzione, tocca all’ultimo equipaggio russo: Yuzhakov/Prokhorov.

11.51 Mueller/Frauscher scattano con un tempo di spinta altissimo e non rimontano più, chiudendo quarti a 166 millesimi. Al via i temibili lettoni Sics/Sics.

11.49 Mancano sei equipaggi! Mazdzer/Terdiman partono malissimo ma risalgono e sono comunque quarti a 253 millesimi dalla vetta. Ora gli austriaci Mueller/Frauscher.

11.48 Gudramovics/Kalnins iniziano con il quinto tempo di spinta e non si ritrovano più. Chiudono appena ottavi a 950 millesimi. La pista russa sta facendo danni! Al via gli unici statunitensi qualificati: Mazdzer/Terdiman.

11.46 Denisev/Antonov partono con il miglior tempo di spinta, si confermano nei vari intermedi e volano in vetta in 31.281! 81 millesimi su Wendl/Artl, una prestazione da podio? Pronti per la partenza i lettoni Gudramovics/Kalnins.

11.44 Nagler/Malleier iniziano con il terzo tempo di spinta, si confermano nel primo e secondo intermedio e chiudono con un pessimo finale, sono ultimi a 1.587. Tocca ora al secondo equipaggio russo: Denisev/Antonov!

11.42 Wendl/Arlt iniziano con il secondo tempo di spinta, risalgono nel secondo e terzo intermedio, e volano in vetta! 31.362 con 3 millesimi su Kashkin!! Ora Nagler/Malleier!

11.40 Putins/Marcinkevics disputano a loro volta una prova pessima e chiudono a 856 millesimi in ultima posizione. Adesso non si scherza più, partono i tedeschi Wendl/Arlt!

11.38 Geueke/Gamm scendono in maniera impeccabile fino a metà percorso, quindi sbagliano pesantemente (rischiano quasi di cadere dalla slitta in curva) e sono ultimi in 32.158. Ora tocca ai lettoni Putins/Marcinkevics.

11.37 Kashkin/Korshunov pennellano sul budello di Sochi e volano nettamente al comando in 31.365 con 515 millesimi sui poloacchi. Pronta al via la prima coppia tedesca Geueke/Gamm.

11.36 Chmelewski/Kowalewski chiudono in 31.880 e passano a condurre con 8 millesimi sugli azzurri. Al via la prima coppia russa, Kashkin/Korshunov.

11.35 Rieder/Rastner chiudono la loro prova con il tempo di 31.889, ora tocca a Chmelewski/Kowalewski

11.34 INIZIA LA GARA DI SPRINT DOPPIO! INIZIANO I MONDIALI DI SOCHI!

11.33 Si parte con Ludwig Rieder e Patrick Rastner, quindi toccherà ai polacchi Chmielewski/Kowalewski.

11.32 Il percorso misura 1017 metri, con 12 curve e una pendenza del 10.2%

11.31 Due minuti al via della gara! Cielo grigio a Sochi, temperatura di 3 gradi per quanto riguarda l’aria, -1.6 il ghiaccio.

11.29 No, ovviamente non ci siamo dimenticati dei padroni di casa. Yuzhakov/Prokhorov, Denisev/Antonov e Kashkin/Korshunov, vogliono il bersaglio grosso per una edizione che, viste le premesse, potrebbe davvero ricoprire di medaglie la Russia.

11.26 I 15 equipaggi giungi alla finale sono tutti di un livello altissimo. A parte poche coppie, infatti, l’equilibrio regnerà sovrano. Oltre ai ben noti tedeschi non vanno sottovalutati i lettoni Sics/Sics e gli austriaci Mueller/Frauscher.

11.23 Nelle edizioni 2016, 2017 e 2019 lo sprint doppio è sempre andato a coppie tedesche. A Winterberg 12 mesi fa fu doppietta con Eggert/Benecken davanti a Wendl/Arlt che, invece, avevano vinto a Igls e Schonau am Konigssee.

11.20 Alla finale di doppio saranno tre le coppie italiane, dato che hanno superato il taglio anche il duo Rieder/Rastner e il duo Nagler/Malleier.

11.17 Nelle qualificazioni di questa mattina tutto facile per la formidabile coppia Eggert-Benecken, ma ottimo secondo tempo per i nostri Rieder/Kainzwaldner che sono davvero pronti a stupire!

11.15 Il programma di questa kermesse iridata inizia con le prove sprint. Si parte con il doppio, quindi toccherà alle donne alle ore 12.27, infine chiuderanno gli uomini alle ore 13.22.

11.13 Buongiorno e benvenuti a Sochi! Tra 20 minuti inizieranno i Mondiali di slittino 2020!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di slittino 2020 di Sochi (Russia). Sul budello dove nel 2014 andarono in scena le prove dei Giochi Olimpici, si incomincerà con le prove sprint, in questo caso tutte e tre, per emozioni a non finire in una manche unica nella quale non si può sbagliare una virgola.

Si inizierà con il programma con la prova di doppio alle ore 11.30 italiane, quindi alle ore 12.25 toccherà alle donne, mentre chiuderà la giornata la prova maschile alle ore 13.20. Si parte subito con un venerdì davvero interessante per la kermesse iridata e, soprattutto, con le prime speranze concrete di medaglia per i colori azzurri. Nella prova di singolo uomini, per esempio, il nostro Dominik Fischnaller è pronto a puntare in alto dopo una stagione che lo ha visto, e lo sta vedendo grande protagonista. Discorso simile per la coppia composta da Ludwig Rieder e Simon Kainzwaldner che, da quando si sono rimessi in carreggiata, hanno centrato sempre ottimi risultati.

Si annuncia una vera e propria battaglia sulla pista di Sochi, con i padroni di casa russi che vogliono dominare la scena. Tra gli uomini, per esempio, Semen Pavlichenko e Roman Repilov partono con i favori del pronostico, mentre tra le donne attenzione a Tatyana Ivanona e Viktoriia Demchenko. Uscendo dai confini della Russia bisognerà fare attenzione a David Gleirscher e Felix Loch tra gli uomini, Julia Taubitz e Summer Britcher tra le donne, mentre nel doppio tutto sembra spianato per la solita coppia Eggert/Benecken.

Le gare sprint dei Mondiali di slittino 2020 inizieranno alle ore 11.30 italiane. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle tre prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo sulla pista di Sochi.

