Sci alpino, Pagelle 14 febbraio: Kilde centra l’obiettivo, Casse abbonato al quinto posto

Le pagelle del superG di Saalbach vinto da Aleksander Aamodt Kilde, che si è preso anche la vetta della classifica generale. Quinto posto per un comunque ottimo Mattia Casse.

Aleksander Aamodt Kilde 9: il pronto riscatto. Si prende tutto in una sola gara. La prima vittoria stagionale, la testa della classifica generale di Coppa del Mondo ed anche quella di specialità in supergigante. Può essere davvero il classico terzo incomodo che si inserisce nella battaglia tra Kristoffersen e Pinturault. Adesso ci crede per davvero ed è un sogno che può diventare realtà.

Mauro Caviezel 7,5: terzo podio di una stagione comunque molto positiva per il velocista elvetico, che si trova anche in lotta per provare a vincere la coppa di supergigante. Una bella gara quella dello svizzero, che ora ha come obiettivo quello di ottenere la prima vittoria in carriera.

Thomas Dressen 7: momento davvero magico per il tedesco. La vittoria nella discesa di Garmisch, poi quella anche di ieri in discesa ed oggi il terzo posto nel superG di Saalbach. Davvero la stagione della consacrazione per Dressen.

Mattia Casse 7: sembra abbonato al quinto posto. Eguaglia il suo miglior risultato della stagione, ottenuto sempre in questa specialità prima a Lake Louise e poi a Kitzbuehel. Sicuramente un ottimo anno in supergigante per l’azzurro, che si è qualificato meritatamente per le finali di fine stagione.

Alexis Pinturault 6,5: il sesto posto finale è sicuramente prezioso in ottica classifica generale. Sono punti importanti, ma il francese dovrà essere perfetto nelle prossime gare tecniche per evitare di sprecare questi bonus.

