VIDEO Sci alpino, Anna Swenn Larsson in testa dopo la prima manche dello slalom di Kranjska Gora

La svedese Anna Swenn Larsson ha firmato il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La scandinava si è imposta col crono di 53.89 e ha inflitto distacchi pesanti alla norvegese Nina Haver-Loeseth (+0.50), alla svizzera Wendy Holdener (+0.61) e alla slovacca Petra Vlhova che era la grande favorita della vigilia (+0.92): il successo è vicino ma c’è ancora la seconda manche da disputare, in programma a partire dalle ore 13.15. Di seguito il VIDEO della discesa di Anna Swenn Larsson, in testa dopo la prima manche dello slalom di Kranjska Gora.

VIDEO SWENN LARSSON, PRIMA MANCHE SLALOM KRANJSKA GORA:

