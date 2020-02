Sci alpino, Federica Brignone qualificata alla seconda manche dello slalom di Kranjska Gora: 25° posto, serve la rimonta

Federica Brignone si è qualificata alla seconda manche dello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La valdostana era impegnata nella specialità a lei meno congeniale, è scesa col pettorale numero 31 e il suo obiettivo era quello di accedere alla manche del pomeriggio (ore 13.45) dove cercherà di portare a casa qualche punto fondamentale per la classifica generale. L’azzurra occupa il 25° posto a 3.35 dalla leader, la svedese Anna Swenn Larsson che si è imposta col tempo di 53.89 infliggendo distacchi pesanti alla norvegese Nina Haver-Loeseth (+0.50), alla svizzera Wendy Holdener (+0.61) e alla slovacca Petra Vlhova che era la grande favorita della vigilia (+0.92).

La nostra portacolori dovrà cercare di recuperare qualche posizione anche se non sarà semplice visto che il ritardo da chi la precede non è poi così contenuto: ad esempio le canadesi Erin Mielzynski e Roni Reme sono 20ma e 21ma a 50 e e 42 centesimi, le norvegesi Mina Fuerst Holtmann e Thea Louise Stjernesuns sono a 16 e 6 centesimi, l’altra azzurra Marta Rossetti è a 27 centesimi. Federica Brignone al momento si trova a 113 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin che è assente e non si sa quando rientrerà in gara, sarebbe importante scendere sotto il muro dei 100 punti di ritardo ma per farlo è necessario chiudere almeno in diciassettesima posizione nella gara odierna. Attenzione a Petra Vlhova che si trova a 254 punti dalla fuoriclasse americana.

Foto: Lapresse