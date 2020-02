LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2020 in DIRETTA. Guida Swenn Larsson, Vlhova solo quarta. Azzurre lontane. Seconda manche alle 13.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

FEDERICA BRIGNONE QUALIFICATA ALLA SECONDA MANCHE: 25° POSTO, SERVE LA RIMONTA

11.39: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.45 per la seconda manche

Loading...

Loading...

11.38: Questa la classifica finale della prima manche dello slalom di Kranjska Gora:

1 SWENN LARSSON Anna SWE 53.89

2 HAVER-LOESETH Nina NOR 54.39 +0.50

3 HOLDENER Wendy SUI 54.50 +0.61

4 VLHOVA Petra SVK 54.81 +0.92

5 TRUPPE Katharina AUT 55.00 +1.11

6 WIKSTROEM Emelie SWE 55.09 +1.20

7 LIENSBERGER Katharina AUT 55.35 +1.46

8 MAIR Chiara AUT 55.79 +1.90

9 LYSDAHL Kristin NOR 55.93 +2.04

10 HROVAT Meta SLO 55.98 +2.09

11.37: Saranno quattro le azzurre qualificate per la seconda manche: Curtoni 15ma, Peterlini 16ma, Rossetti 22ma e Brignone 25ma

11.36: Niente da fare anche per l’ultima delle azzurre, Anita Gulli che chiude al 46mo posto a 4″86

11.32: Eliminata Roberta Midali che chiude al 41mo posto a 4″43

11.29: Peccato per l’azzurra Tschurtschenthaler che aveva disputato una grande prima parete di gara (1″11) e poi nel finale perde tanto e chiude 31ma a 3″83 da Swenn Larsson

11.27: La norvegese Norbye si inserisce al 29mo posto

11.22: Resistono le posizioni delle azzurre dopo l’uscita di scena della britannica Tilley. Fra poco le altre italiane in gara

11.19: Nessun inserimento nelle prime 25 posizioni nelle ultime discese

11.17: Al momento sono quattro le azzurre nelle prime trenta: Curtoni 15ma, Peterlini 16ma, Rossetti 22ma e Brignone 25ma

11.16: O’Brien chiude al 30mo posto a 3″95

11.15: Errore gravissimo della azzurra Lara Della Mea che esce di scena

11.14: Bravissima nel finale Martina Peterlini!!! Limita i danni e chiude a 2″79 da Swenn Larsson, 16ma e sicura della qualificazione

11.13: Brava la canadese Nullmeyer che è 16ma a 2″79 da Swenn Larsson

11.12: 3″85 di ritardo per la britannica Guest: 26ma

11.11: Errore grave di Rossetti all’imbocco del muro ma riesce a stare in pista ed è 20ma a 3″08 di ritardo. Potrebbe qualificarsi

11.11: 9 decimi di ritardo per Rossetti all’intermedio

11.09: Stanca e poco reattiva Federica Brignone che chiude con un ritardo di 3″35, 22ma. Qualificazione a rischio?

11.07: Brignone all’intermedio ha un ritardo di 1″38

11.06: Tante imprecisioni della norvegese Skjoeld che chiude ultima, 25ma a 4″35 dalla svedese. Tra poco quattro azzurre nelle prossime otto discese. Si riparte con Brignone

11.04: La slovena Bucik perde progressivamente e chiude al 17mo posto a 2″83 da Swenn Larsson

11.02: Esce ancora la svedese Alphand che inforca sul muro finale

11.01: La norvegese Stjernesund chiude la sua prova al 20mo posto a 3″21 da Swenn Larsson

10.59: Inforca all’altezza del primo intermedio la statunitense Moltzan

10.58: Tanti errori per la tedesca Wallner che accumula un ritardo di 3″46 dalla vetta

10.57: Qualche errore della svizzera Stoffel che chiude con 2″76 di ritardo da Swenn Larsson

10.56: La svedese Hector perde tantissimo nella parte iniziale, va a spasso nel muro e chiude lontanissima: 20ma a 3″93. Qualificazione a fortissimo rischio

10.54: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 SWENN LARSSON Anna SWE 53.89

2 HAVER-LOESETH Nina NOR 54.39 +0.50

3 HOLDENER Wendy SUI 54.50 +0.61

4 VLHOVA Petra SVK 54.81 +0.92

5 TRUPPE Katharina AUT 55.00 +1.11

6 WIKSTROEM Emelie SWE 55.09 +1.20

7 LIENSBERGER Katharina AUT 55.35 +1.46

8 MAIR Chiara AUT 55.79 +1.90

9 LYSDAHL Kristin NOR 55.93 +2.04

10 HROVAT Meta SLO 55.98 +2.09

10.52: Inforca subito dopo l’intermedio centrale l’austriaca Gritsch

10.50: La padrona di casa Hrovat, slovena, che si inserisce al decimo posto a 2″09

10.49: Limita i danni nel finale la svedese Fjaellstroem che si inserisce al 12mo posto a 2″30 dalla compagna di squadra

10.47: Finale da acrobata per la canadese Remme che chiude a 2″93 da Swenn Larsson: 15ma

10.46: La canadese Mielzynski commette troppi errori sul muro ed è 14ma a 2″85

10.45: Perde tantissimo nel muro finale l’austriaca Huber che chiude al 12mo posto davanti a Cuertoni a 2″30 da Swenn Larsson

10.44: L’austriaca Mair si inserisce all’ottavo posto con 1″90 di ritardo. Buona prova per lei

10.40: Perde progressivamente l’azzurra Irene Curtoni che conclude con un ritardo di 2″42, è 11ma

10.39: All’intermedio Curtoni ha un ritardo di 93 centesimi

10.37: Inforca nel muro la canadese St Germain

10.37: St Germain all’intermedio ha un ritardo di 1″10

10.36: Meglio nel muro che nella prima parte la norvegese Lysdahl che è ottava a 2″04 da Swenn Larsson

10.35: Lysdahl all’intermedio ha un ritardo di 1″05, troppo

10.34: Pasticcia all’inizio del muro l’austriaca Gallhuber che tocca con lo scarpone ed esce

10.33: Gallhuber all’intermedio ha un ritardo di 35 centesimi. Bene sul piano

10.32: Poco dinamica e poco precisa soprattutto sul muro la norvegese Holtmann che conclude con un ritardo di 3″19, decimo posto

10.31: Holtmann all’intermedio ha un ritardo pesante: 1″

10.31: Limita i danni nel tratto finale una buona svedese Wickstroem che chiude la sua prova al sesto posto a 1″20 dalla testa

10.30: Wickstroem all’intermedio ha un ritardo di 54 centesimi

10.29: Perde tantissimo nel muro finale la tedesca Duerr che accumula un ritardo di 2″18 e si inserisce all’ottavo posto davanti solo ad Ackermann.

10.28: Duerr all’intermedio ha un ritardo di 50 centesimi

10.27: Tanti errori per la tedesca Ackermann che subisce anche qualche buca che si sta formando sia sul piano ma anche sul muro finale: 3″44 di distacco, ottavo posto

10.27: Ackermann all’intermedio ha un ritardo di 1″06

10.25: Non particolarmente reattiva ed efficace in curva la austriaca Liensberger che subisce un ritardo pesante: 1″46, sesto posto

10.35: Liensberger all’intermedio ha 57 centesimi di ritardo

10.24: Tanti, troppi errori per la svizzera Gisin che accumula un ritardo pesante, 2″11, è sesta e ultima

10.23: Gisin all’intermedio ha un ritardo di 93 centesimi

10.22: Che prova della svedese Swenn Larsson!!! Parte forte e finisce ancora più forte sul muro, rifilando mezzo secondo ad Haver-Loeseth e ora Vlhova ha quasi un secondo di ritardo

10.21: Swenn Larsson all’intermedio ha 28 centesimi di vantaggio

10.20: Un po’ arretrata e poco precisa nel muro la austriaca Truppe che perde tanto nel finale ed è quarta a 61 centesimi dalla norvegese

10.20: All’intermedio Truppe ha 10 centesimi di ritardo

10.19: Errore in alto per la norvegese Haver-Loeseth ma grande seconda parte di gara per lei che va al comando con 11 centesimi di vantaggio

10.18: Haver-Loeseth all’intermedio ha un ritardo di 31 centesimi

10.17: Non recupera granchè nella seconda parte la slovacca Vlhova che chiude con 31 centesimi di ritardo da Holdener, seconda

10.16: Vlhova all’intermedio ha 35 centesimi di ritardo

10.15: Leggermente arretrata in curva Holdener, qualche piccola sbavatura sul muro ma buona prova per la svizzera Holdener che fa segnare il tempo di 54″50

10.14: Holdener pronta al cancelletto

10.11: Difficile pensare ad outsider diverse dal quelle che partono nel primo gruppo di merito. Attenzione alle norvegese Holtmann e Lysdahl

10.09: C’è 1 grado al traguardo a Kranjska Gora dove splende un bel sole

10.07: Questi i pettorali delle favorite: Holdener 1, Vlhova 2, Haver-Loeseth 3, Truppe 4, Swenn Larsson 5, Gisin 6, Liensberger 7

10.04: Le altre azzurre al via con i pettorali: Irene Curtoni 15, Brignone 31, Rossetti 33, Peterlini 36, Della Mea 37, Tschurtschenthaler 51, Midali 55, Gulli 59

10.01: Tante le italiane al via, ben otto, numero che non si vedeva da tantissimo tempo in slalom. Fari puntati su Federica Brignone che gareggia non al meglio dopo l’ottavo posto di ieri in gigante. L’azzurra, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo, è reduce da un virus influenzale.

9.58: Cercando i nomi delle outsider in grado di impensierire la slovacca oggi troviamo tra le prime la svedese Anna Swenn-Larsson, l’austriaca Katharina Liensberger e le svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener

9.55: Nella classifica di Coppa del Mondo di slalom Shiffrin rimarrà ferma a 440 punti mentre Vlhova parte dai 360 punti attuali e con una vittoria potrebbe balzare in testa

9.53: Nella classifica di Coppa del Mondo l’americana al momento conduce ancora con 1225 punti nella lotta verso la Sfera di Cristallo, ma Federica Brignone si è portata a quota 1112 mentre Petra Vlhova è terza con 971.

9.48: La slovacca Vlhova è la grande favorita della gara di oggi, che non vedrà al via Mikaela Shiffrin

9.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale femminile di Kranjska Gora

LA START-LIST DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA

Le dichiarazioni di Marta Bassino – La cronaca del gigante di ieri – Le classifiche della Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA ALLE 10.15 E 13.45 (DOMENICA 16 FEBBRAIO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista denominata Podkoren (ore 10.15 la prima manche, 13.45 la seconda) andrà in scena il secondo appuntamento di questo fine settimana che potrebbe davvero andare a riscrivere la vetta della classifica. Il perdurare dell’assenza di Mikaela Shiffrin rischia davvero di rivoluzionare ogni discorso. L’americana al momento conduce ancora con 1225 punti nella lotta verso la Sfera di Cristallo, ma Federica Brignone si è portata a quota 1112 mentre Petra Vlhova è terza con 971.

Per la valdostana, quindi, c’è la necessità di mettere in cascina qualche punto anche oggi, nella disciplina meno congeniale. Già entrare nelle top15 potrebbe essere un risultato da sottolineare, contando che Petra Vlhova partirà per fare bottino pieno e, con questi 100 punti, potrebbe sicuramente rimettersi in piena corsa per il titolo. Sarà uno slalom dai cuori forti oggi a Kranjska Gora, senza ombra di dubbio.

Anche la Coppa di specialità sarà rimessa in bilico, dato che Shiffrin rimarrà ferma a 440 punti contro i 360 di Vlhova, con numerose rivali che proveranno ad emergere, come Anna Swenn-Larsson, Katharina Liensberger, Michelle Gisin e l’ottima Wendy Holdener vista ieri. La prima manche dello slalom di Kranjska Gora scatterà alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.45. OA Sport vi propone la DIRETTE LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un istante di questo rush finale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse